ARIA FREDDA in arrivo su mezza Italia, PIOGGE in vista per la Sardegna

SITUAZIONE: aria moderatamente fredda affluisce sull'Italia da nord-est, coinvolgendo maggiormente il nord e il medio versante Adriatico, dove si innescheranno anche condizioni di lieve instabilità, dapprima sulle pianure del Triveneto, poi anche tra bassa Lombardia e basso Piemonte. Sporadiche nevicate coinvolgeranno la dorsale appenninica sino a quote collinari. Nel contempo l'approfondimento di una depressione ad ovest della Sardegna favorirà un peggioramento piovoso sull'isola entro sera, come mostra questa mappa che evidenza gli accumuli previsti sino alle 06 di lunedì 20 gennaio:

ARIA FREDDA: riguarderà soprattutto le zone di montagna del nord e del centro con valori previsti sino a -6°C a 1500m nella giornata di lunedì 20 gennaio. Il graduale aumento della pressione e l'allontanamento della depressione ad ovest della Sardegna andranno ad interrompere l'inserimento dell'aria fredda già entro la serata di lunedì. Qui il momento di massimo afflusso freddo a 1500m:

MALTEMPO: sulla Sardegna le precipitazioni insisteranno sino a lunedì sera risultando anche abbondanti sui versanti orientali, mentre sul medio e basso Adriatico e sullo Jonio e la Sicilia si avranno solo dei brevi rovesci, nevosi sui monti di Marche ed Abruzzo sino a 600m. Una nuvolaglia irregolare, come sempre accade in queste situazioni, sarà invece presente sul nord-ovest. Qui la mappa precipitativa prevista per lunedì 20 gennaio dal nostro modello:

EVOLUZIONE: da martedì a giovedì tempo sostanzialmente buono e con temperature in netto rialzo, specie al centro e al sud, mentre al nord il freddo potrebbe sedimentare nei bassi strati, magari sostenuto da qualche situazione nebbiosa. Addirittura per sabato 25 diversi modelli prevedono un indebolimento dell'alta pressione e lo sfondamento da ovest della depressione iberica. La presenza di aria fredda residua al nord potrebbe consentire nevicate a quote collinari. Seguite gli aggiornamenti!



OGGI: parzialmente nuvoloso al nord con locali rovesci, nevosi a 700m, dapprima sul nord-est, poi sul nord-ovest, segnatamente sulle aree di media e bassa pianura, inserimento del vento di Bora e più freddo, specie in montagna. Al centro nuvolosità irregolare con locali rovesci sul medio Adriatico, nevosi oltre i 700-800m, tende a peggiorare in Sardegna con rovesci dalla sera a partire da est. Al sud nuvolosità variabile con ampie schiarite e solo locali rovesci. Temperature in diminuzione in quota, più lieve in pianura e sulle coste.

