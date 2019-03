ARIA FREDDA e tempo INSTABILE al centro e al sud, bello al nord

SITUAZIONE: un vortice freddo in quota interessa il nostro Paese ma al nord gli effetti dell'instabilità si sono quasi completamente esauriti, mentre si faranno sentire ancora al centro e poi al sud, sino a localizzarsi nel corso di mercoledì a ridosso delle Isole Maggiori. Sono previsti rovesci anche temporaleschi a carattere sparso, localmente grandinigeni e nevosi dalle quote medie in Appennino. Al nord invece gran sereno nelle Alpi ma freddo, soprattutto nelle zone innevate di fresco come l'alta Pusteria in Alto Adige, guardate il risveglio di Sesto (BZ):



EVOLUZIONE: nella giornata di mercoledì 20 marzo il vortice freddo in quota tenderà gradualmente a portarsi verso Algeria e Tunisia e il richiamo di aria umida al suolo da ESE che coinvolgerà le Isole Maggiori potrà determinare fenomeni anche di forte intensità, che sulla Sicilia potranno insistere anche nella giornata di giovedì 21 marzo e sporadicamente anche in quella di venerdì 22 marzo. Nel contempo sul resto d'Italia andranno affermandosi condizioni di tempo buono e le temperature tenderanno a risalire.



SEQUENZA delle PRECIPITAZIONI: nelle mappe che seguono troverete la distribuzione e la sommatoria dei fenomeni per le prossime 72 ore.

Qui sotto la sommatoria dei fenomeni sino alle 24 di oggi:



Come si nota il nord è ormai libero da precipitazioni, salvo l'Emilia orientale e la Romagna, mentre acquazzoni e temporali sparsi potrebbero verificarsi su diverse zone del centro e del sud, isole comprese.



Qui sotto invece ecco la sommatoria dei fenomeni attesi per mercoledì 20 marzo:



Si nota chiaramente come i fenomeni siano destinati a localizzarsi sempre più in direzione delle Isole Maggiori e dell'estremo sud, guardate anche quanta pioggia è attesa su Algeria e Tunisia.



Qui sotto infine ecco la sommatoria dei fenomeni attesi per giovedì 21 marzo:



Ormai i fenomeni coinvolgeranno essenzialmente le isole maggiori e ancora il nord Africa.



PROSSIMA SETTIMANA: ci sarà l'irruzione fredda segnalata nelle ultime emissioni dai modelli? E' quello che cercheremo di scoprire negli approfondimenti odierni su MeteoLive. Non mancate!



OGGI: al nord bel tempo salvo annuvolamenti sull'Emilia orientale e la Romagna associati a residue precipitazioni, anche a carattere di rovescio e nevose oltre i 1100m sull'Appennino. Sul resto del Paese spiccata instabilità con addensamenti irregolari che tenderanno ad intensificarsi nel corso della giornata dando luogo a rovesci temporaleschi a macchia di leopardo, anche grandinigeni, a carattere nevoso tra i 1000 e i 1400m in Appennino. Temperature in calo al centro e più lievemente al sud, stazionaria al nord-ovest, in aumento al nord-est nei valori massimi.



