Appuntamento con la PIOGGIA al nord e su parte del centro

SITUAZIONE: una perturbazione sta per transitare da ovest sulle nostre regioni settentrionali, coinvolgendo parzialmente anche il centro. Si registreranno piogge diffuse di debole o moderata intensità e nevicate sul settore alpino oltre i 1600-1800m. Questa la mappa delle precipitazioni previste dal nostro modello sino alle ore 18 di oggi:

Queste invece le precipitazioni previste tra le 18 di oggi e le 06 di giovedì 9 maggio secondo il nostro modello:



EVOLUZIONE: giovedì il fronte si allontanerà verso levante determinando ancora qualche fenomeno sull'estremo nord-est e sul medio Adriatico, mentre sulle altre regioni prevarranno schiarite.

Ecco la mappa dei fenomeni prevista per giovedì 9 maggio sull'Italia secondo il nostro modello:







Venerdì 10 un flusso di correnti da ovest apporterà solo un po' di variabilità con isolati rovesci lungo la dorsale appenninica.



FINE SETTIMANA: un fronte freddo, accompagnato da un minimo di pressione al suolo sulla Valpadana centro-orientale attraverserà il nord nella serata di sabato favorendo temporali sparsi, in successivo trasferimento domenica al centro e poi al sud, accompagnati da colpi di vento e da una moderata flessione termica.



PROSSIMA SETTIMANA: l'Italia ospiterà ancora un canale depressionario con perno tra Puglia, basso Adriatico e Grecia, che manterrà attive condizioni di instabilità su medio Adriatico, basso Lazio e meridione, mentre sul resto d'Italia, pur in un contesto variabile, prevarranno le schiarite. Le temperature risulteranno fresche nelle aree più instabili, miti altrove.



OGGI: al nord tempo in graduale peggioramento con piogge sparse a partire da ovest e più insistenti e diffuse nella seconda parte della giornata, a carattere di rovescio sul levante ligure e a carattere nevoso sulle Alpi oltre i 1600-1800m in media. Al centro nubi su Toscana, Umbria, Marche associate a locali piogge o rovesci dal pomeriggio, nubi sparse anche sui rimanenti settori ma con scarso rischio di fenomeni, tempo migliore al sud, temperature massime in calo al nord e sulle aree del centro soggette a maggiore nuvolosità, venti in rotazione da sud.



DOMANI: migliora su nord-ovest, Sardegna, regioni centrali tirreniche, ancora nubi su nord-est, Romagna, medio Adriatico con piogge sparse, nubi e qualche rovescio anche tra Molise e Puglia, solo nubi sparse sul resto del sud, temperature massime in rialzo su nord-ovest e Toscana, in calo sul medio Adriatico. Venti in rotazione da ovest.



