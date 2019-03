ANTICICLONE ostinato ma c'è un rilancio sul PEGGIORAMENTO per i primi di aprile

SITUAZIONE: sulle regioni meridionali insiste ancora una circolazione depressionaria che penalizza essenzialmente le regioni joniche e in primis la Calabria. Sul resto del Paese l'alta pressione è sufficientemente vigile da determinare cieli sereni e temperature diurne miti.

Qui le piogge non trascurabili previste sino alle 7 di venerdì sull'estremo sud: notate i fenomeni più rilevanti a ridosso della Calabria jonica (Crotonese)



EVOLUZIONE: nel corso di venerdì il tempo all'estremo sud tenderà a migliorare, altrove si confermeranno condizioni soleggiate e stabili. Le temperature aumenteranno un po' nei valori massimi.



FINE SETTIMANA: trascorrerà tranquillo e abbastanza soleggiato, salvo qualche addensamento nella giornata di domenica a ridosso delle Isole e sulle Alpi. Condizioni dunque ideali per gite e passeggiate .





PEGGIORAMENTO: per i primi giorni di aprile un solo modello, ma è pur sempre quello europeo, il più costante nell'insistere con questo schema barico, propone un severo peggioramento del tempo sull'Italia, specie al nord e al centro, con ritorno del freddo, della pioggia e addirittura della neve a quote molto basse, quasi pianeggianti in qualche caso (schema barico non troppo dissimile dall'aprile 91). L'attendibilità non può però essere elevata, in quanto gli altri modelli vedono l'affondo freddo molto più ad est, almeno per ora.

Ecco lo schema barico previsto per la notte su giovedì 4 aprile





OGGI: bel tempo al nord e al centro, un po' freddo al mattino, mite nel pomeriggio. Al sud ancora instabile ma con fenomeni quasi tutti concentrati su Calabria, Salento, Lucania meridionale, est Sicilia, localmente intensi sul Crotonese. Ancora fresco all'estremo sud.



DOMANI: ultime piogge al mattino sul settore jonico e l'est della Sicilia, tendenza a miglioramento, bello altrove, lieve rialzo delle temperature.



