Anticiclone ma non per tutti

SITUAZIONE: si presenta troppo corta la coperta anticiclonica; infatti su parte del centro e sul meridione sarà presente un canale depressionario in quota che favorirà lo sviluppo di nuclei temporaleschi. Al nord sono attese nel pomeriggio temperature piuttosto elevate per il periodo.



EVOLUZIONE: giovedì tempo simile, mentre per venerdì l'alta pressione riuscirà maggiormente ad abbracciare l'Italia, pur non coinvolgendola completamente. All'estremo sud infatti potranno ancora manifestarsi condizioni di moderata instabilità.



FINE SETTIMANA: sarà anticiclonico ma con qualche disturbo temporalesco locale al sud, segnatamente in Appennino. Il bel tempo darà accompagnato da temperature piuttosto elevate al nord e nelle zone interne peninsulari.



PROSSIMA SETTIMANA: inizialmente l'anticiclone si estenderà ovunque, pur perdendo forza, e il tempo rimarrà buono. Da mercoledì 25 aprile si avrà un'accentuazione dell'instabilità a causa dell'indebolimento dell'anticiclone.



PEGGIORAMENTO: il modello americano conferma un peggioramento tra giovedì 26 e venerdì 27 aprile con piogge e temporali soprattutto al nord e su parte del centro, associato ad un importante calo delle temperature. Situazione che poi dovrebbe rimanere variabile sino ai primi di Maggio con possibili ricadute instabili.



OGGI: al nord e su gran parte del centro bel tempo salvo locali addensamenti associati ad isolati rovesci su ovest Alpi ed Appennino ligure nel pomeriggio. Su basso Lazio, Abruzzo meridionale e Sardegna tempo un po' instabile con locali temporali pomeridiani; al sud instabile con focolai temporaleschi sparsi nel pomeriggio, più probabili sulle zone montuose e sui versanti tirrenici, coinvolta anche la Sicilia. Temperature stazionarie al sud e sul basso Lazio, in lieve aumento altrove con un po' di caldo al nord e nelle zone interne del centro nel pomeriggio.



DOMANI: tempo simile ma con tendenza temporalesca meno accentuata al sud, sia pure riscontrabile localmente nel pomeriggio. Altrove ben soleggiato e molto mite.