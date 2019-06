Anticiclone AFRICANO alla riscossa sull'Italia!

Cieli sereni, ma lattiginosi per sabbia in sospensione; caldo molto intenso su gran parte d'Italia. In assenza dell'alta pressione azzorriana, l'anticiclone africano alza la voce determinando una breve, ma intensa ondata di caldo sul nostro Paese. L'immagine satellitare delle 8 di questa mattina è molto eloquente:

In prossimità della Sardegna e del Mediterraneo occidentale notiamo molta nuvolosità mista a sabbia in sospensione. Si tratta in prevalenza di altocumuli castellani che in alcuni casi stanno determinando temporali a base alta. Qualche piovasco è presente anche sull'estremo nord-ovest, mentre sul resto d'Italia il cielo è sereno.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 14 di oggi, venerdi 14 giugno:

Dicevamo dei piovaschi che potrebbero verificarsi sull'estremo nord-ovest oltre ad un po' di nuvolosità tra la Sardegna, la Corsica e la Liguria. Sul resto d'Italia condizioni di bel tempo con sole e caldo.

Tra le 14 e le 20 di questa sera non si esclude qualche acquazzone tra il Piemonte e la Lombardia, ma si tratterà di fenomeni locali:

Nubi sparse saranno presenti anche sul resto del nord e sulla Toscana, mentre sul resto d'Italia il cielo sarà sereno.

Infine, diamo uno sguardo alle temperature massime previste in Italia per il pomeriggio odierno (vi consigliamo di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo).

Punte di 35-36° nelle pianure tosco-laziali; 36° nelle aree interne della Sardegna, 38° nelle zone interne della Campania e 39° sulla Sicilia.

