Ancora TEMPORALI al sud, più sole al nord

SITUAZIONE: una figura di alta pressione coinvolge l'Europa centrale ed occidentale, portandovi condizioni atmosferiche estive e tempo stabile su vasti settori. Sul bacino centrale del Mediterraneo troviamo ancora una debole circolazione depressionaria in quota che fa sentire i suoi effetti sulle regioni del Mezzogiorno, laddove sono previsti ancora forti temporali pomeridiani. A tal proposito un nuovo dramma si consuma in queste ore nel parco del Pollino (Calabria), dove 15 escursionisti sono stati sorpresi dall'improvvisa una piena del torrente Raganello. Purtroppo si segnalano almeno 8 morti, le squadre di soccorso sono in azione per salvare chi ancora è rimasto intrappolato nel canyon. Nel frattempo gli sforzi si concentrano anche nella ricerca di eventuali dispersi lungo il torrente.

EVOLUZIONE: la circolazione instabile che interessa le regioni del sud, nonostante sia estremamente debole e con un gradiente quasi nullo, influenzerá il tempo delle regioni meridionali ancora per diverse ore, almeno sino a domani, mercoledì 22 agosto, con nuovi temporali pomeridiani. Al centro ed al nord il tempo risulterà più stabile poiché su queste regioni l'influenza dell'alta pressione si farà sentire in maniera più decisa. Le temperature saranno ancora elevate almeno sino a venerdì, con picchi previsti al nord e sulle zone interne del centro.

OGGI: sviluppo di temporali durante le ore del pomeriggio sulle due isole maggiori, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise. Focolai temporaleschi isolati anche sulle zone interne di Lazio, Toscana e Liguria, nonchè sull'arco alpino tra il tardo pomeriggio e la serata. Temperature calde con picchi più elevati sui versanti tirrenici centrali e settentrionali.

DOMANI: si rinnovano condizioni di instabilità al Mezzogiorno ma saranno presenti dei temporali anche lungo l'arco alpino. I fenomeni non dovrebbero più coinvolgere le pianure ma restare limitati ai rilievi. Prestare attenzione nelle zone interessate! Soleggiato sulle pianure e lungo le coste, ancora caldo.

WEEKEND: l'avvicinarsi del Ginevra settimana porterà con sé un cambiamento importante delle condizioni atmosferiche al centro ed al nord. Dovremo aspettarci nuovi temporali ed una riduzione significativa del quadro termico soprattutto sulla Sardegna e le regioni del nord. Previsione ancora da confermare nel dettaglio.