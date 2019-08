Ancora TEMPORALI al nord, soleggiato sul resto dello stivale

SITUAZIONE ATTUALE: seppur indebolita, una zona anticiclonica coinvolge ancora le regioni del centro e del sud, accompagnata da temperature elevate e condizioni atmosferiche estive. Al contrario sulle regioni settentrionali è presente una circolazione di venti sud-occidentali un po' più instabili che potranno recare anche quest'oggi alcuni temporali lungo la fascia alpina e prealpina. Questi temporali potrebbero sconfinare anche nelle zone di pianura adiacenti, soprattutto sul Piemonte e la Lombardia. Su queste regioni i valori termici risulteranno un po' più bassi. Ecco la situazione sinottica attuale:

EVOLUZIONE: tra il pomeriggio e la serata, nuovi temporali sono previsti lungo la fascia alpina e prealpina occidentale, con possibili sconfinamenti nelle pianure del Piemonte e della Lombardia. Dalla seconda metà della settimana un cedimento dell'alta pressione alle quote superiori, renderà possibile qualche manifestazione temporalesca anche lungo la dorsale appenninica, soprattutto durante le ore pomeridiane. Tra giovedì e venerdì i temporali risulteranno particolarmente frequenti dell'Appennino centrale. Qualche precipitazione sparsa a sfondo temporalesco anche lungo le Alpi. In questa sede non ci aspettiamo particolari fenomeni lungo le aree costiere.

OGGI: la giornata esordisce con nubi di passaggio sulle regioni del nord, soprattutto lungo la fascia alpina e prealpina sono presenti anche alcune precipitazioni. Condizioni soleggiate sulle rimanenti regioni. Durante il pomeriggio è possibile l'arrivo di qualche temporale sull'angolo nord-occidentale, prima di sera qualche precipitazione a sfondo temporalesco potrebbe toccare le pianure del Piemonte occidentale e dell'alta Lombardia. Soleggiato e molto caldo al centro ed al sud nelle zone interne. Ecco le temperature massime odierne calcolate dal modello americano :

DOMANI ancora qualche temporale insiste sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, soleggiato e caldo sulle rimanenti regioni.

MEDIO E LUNGO TERMINE: volgendo lo sguardo al tempo previsto tra giovedì e venerdì, una circolazione d'aria un poì più fresca in quota raggiungerà le regioni centrali, favorendo lo sviluppo di nuovi TEMPORALI lungo la dorsale appenninica sinora esclusa dalla maggioranza dei fenomeni. Nel fine settimana, ci aspettiamo condizioni atmosferiche più che discrete sulle pianure e lungo le coste, con temperature che resteranno ancora estive. Marginali episodi di instabilità saranno possibili solo lungo la fascia alpina e prealpina. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello americano per il pomeriggio di giovedì, elevata probabilità di temporali lungo l'Appennino:

TEMPERATURE: come è facilmente intuibile, il quadro generale delle temperature resterà attestato su valori abbastanza caldi. Le giornate più calde saranno quella odierna ed in parte quella di domani, con valori ancora superiori ai 35 gradi nelle località interne del centro e del sud. Nella seconda metà della settimana lieve flessione termica soprattutto nei valori massimi, infine nel weekend ancora temperature estive senza eccessi.