Ancora tempo VENTOSO sull'Italia, FREDDO in Adriatico e al sud

SITUAZIONE: la corrente da nord che da ieri coinvolge il nostro Paese seguiterà a convogliare aria fredda lungo le nostre regioni adriatiche e soprattutto sul meridione, mentre al nord e sulle regioni centrali tirreniche, diverrà progressivamente più importante l'azione dell'alta pressione, che non solo determinerà tempo buono ma, comprimendo ed avvitando l'aria verso il basso, tenderà a riscaldarla.



EVOLUZIONE: il sud e l'Abruzzo verranno ulteriormente coinvolti da aria fredda nella giornata di mercoledì 13 con risvolti instabili e qualche rovescio anche di tipo nevoso. Altrove l'alta pressione risulterà ancora determinante, garantendo tempo buono. Giovedì l'afflusso freddo si attenuerà, mentre per venerdì un nuovo impulso instabile sempre diretto al sud determinerà precipitazioni sparse, nevose in Appennino oltre i 500-700m. Sul resto del Paese il tempo si manterrà buono.



FINE SETTIMANA: al nord e al centro tempo buono grazie alla protezione offerta dall'alta pressione, al sud e marginalmente sull'Abruzzo ancora tempo variabile ma con pochi fenomeni, in un contesto comunque sempre piuttosto freddo e ventilato.



PROSSIMA SETTIMANA: il tentativo delle correnti atlantiche di sfondare da ovest e di far crollare l'alta pressione sembra al momento destinato ad un parziale successo entro mercoledì 20, quando potrebbe riscontrarsi un peggioramento, più probabili sui versanti occidentali e sulle isole maggiori. Si tratterebbe di un primo passo verso un'ultima decade del mese assai più dinamica.



FINE MESE: il modello americano conferma tra le righe la possibilità che l'Europa possa essere interessata da un afflusso di aria molto fredda in arrivo dal Polo (o in rientro dalla Russia) negli ultimi giorni del mese di febbraio. Vedremo se l'attendibilità di questa linea di tendenza salirà nel corso dei prossimi giorni.



OGGI: al nord e al centro bel tempo, ma ancora tempo ventoso, freddo soprattutto in montagna e sulle zone interne, più mite al nord-ovest. Al sud nuvolosità irregolare con residue precipitazioni sulla Sicilia settentrionale e nelle zone interne appenniniche, nevose oltre i 600-700m. Ventoso e freddo, tendenza a temporanea attenuazione dei fenomeni con prevalenza di schiarite.



DOMANI: al nord e al centro bel tempo, salvo annuvolamenti sull'Abruzzo associati a sporadici rovesci, nevosi a quote molto basse. Al sud flusso freddo con tempo ventoso e variabile, locali rovesci, nevosi a quote molto basse, più probabili sui settori appenninici, sul nord-est della Sicilia e sulla Calabria.



