Ancora PIOGGE sul nord-est e l'estremo sud, week-end spiccatamente variabile

SITUAZIONE: finalmente una perturbazione è riuscita a transitare sul territorio determinando precipitazioni che, localmente, sono risultate anche abbondanti, nevose a quote molto basse per la stagione tra Piemonte e Lombardia (fiocchi a Sondrio e Domodossola).



LIVE: attualmente una goccia fredda in quota determina ancora precipitazioni sul nord-est, mentre "l'onda lunga" frontale potrebbe dispensare rovesci sparsi e qualche temporale all'estremo sud. Altrove si stanno imponendo ampie schiarite.

Sta ancora nevicando sull'arco alpino orientale, come si nota dalla webcam di Colfosco in Val Badia (BZ):



Ecco i fenomeni attesi sino alle 24 di oggi sulla Penisola:





EVOLUZIONE: sabato un nuovo fronte si inserirà da ovest andando a determinare piogge sull'estremo nord-ovest, mentre un po' di instabilità risulterà ancora attiva sul meridione. Domenica il fronte riuscirà a coinvolgere un po' tutte le regioni, anche se il contributo precipitativo non sarà particolarmente rilevante. Infatti le piogge risulteranno a prevalente carattere di rovescio e discontinue.



Ecco le mappe precipitative previste per il week-end che mettono in evidenza le aree dove più alto risulterà il rischio di pioggia:

La prima è per la giornata di sabato 6 aprile:



La seconda è per la giornata di domenica 7 aprile:







PROSSIMA SETTIMANA: confermata la prosecuzione della fase dinamica; dopo un paio di giorni relativamente più tranquilli infatti, nella giornata di mercoledì 10 aprile, transiterà un'altra perturbazione, che darà luogo ad un passaggio piovoso su gran parte del Paese. La posizione defilata dell'alta pressione potrebbe consentire ulteriori passaggi piovosi nel fine settimana 13-14 aprile, ma su questo punto saremo più precisi nei prossimi aggiornamenti.



OGGI: sul nord-est e l'Emilia-Romagna al mattino ancora nuvoloso con piogge sparse e qualche nevicata sui rilievi oltre i 1300m, sul resto del nord schiarite progressivamente più ampie. Al centro irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite e precipitazioni solo residue ed isolate, al sud nuvolaglia sparsa, specie sulle regioni estreme, con possibili rovesci o locali temporali, specie nel pomeriggio. Temperature in calo al sud, in aumento nei valori massimi altrove.



Situazione meteo LIVE:

