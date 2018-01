Ancora NEVE sui settori alpini confinali sino a lunedì, oggi possibili piogge al sud

NEVE: altre nevicate hanno interessato l'arco alpino nella notte, arrivando a sfondare sin sulle Prealpi in alcuni casi. Gli accumuli più importanti comunque hanno coinvolto le zone confinali con Austria e Svizzera. Un altro fronte giungerà tra oggi e lunedì e coinvolgerà ancora una volta i versanti nord alpini e i nostri settori di confine. In seguito interverrà un generale miglioramento.



SITUAZIONE: nella notte un fronte ha attraversato il nord Italia ma gli effetti si sono registrati essenzialmente lungo le Alpi. La perturbazione si è portata sui Balcani ma al suo seguito affluisce aria più fredda, specie in Adriatico, che determinerà presto una risposta instabile sul nostro meridione, associata a precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio.



EVOLUZIONE: lunedì un fronte caldo si addosserà alle Alpi favorendo altre nevicate sui settori confinali. Da martedì a giovedì intervento di un blando ma efficace cuneo anticiclonico e tempo in miglioramento con condizioni soleggiate quasi ovunque. Possibile qualche situazione nebbiosa al nord ma clima nel complesso mite.



PEGGIORAMENTO: un moderato peggioramento interverrà venerdì e sabato al nord e poi al centro, a causa dell'inserimento di una saccatura dal nord-ovest del Continente e all'approfondimento di un minimo depressionario a ridosso del Mar Ligure, in movimento verso il medio Tirreno. Ne deriverà un po' di pioggia e qualche nevicata lungo le Alpi, anche a quote piuttosto basse sul settore occidentale.



MOVIMENTI IMPORTANTI: dopo un ritorno dell'alta pressione previsto da domenica 28 a mercoledì 31, si scorgono importanti cambiamenti barici. L'alta pressione non è destinata ad avere vita lunga ed è destinata ad essere sorpresa da nuovi affondi depressionari. Quale sarà la dinamica esatta che porterà a nuovi peggioramenti è ancora difficile da cogliere, ma certamente la situazione è destinata a sbloccarsi.



OGGI: al nord cielo velato con addensamenti più importanti sui settori alpini di confine, dove non mancheranno ulteriori deboli nevicate. Sulle pianure, le coste e le Prealpi in genere prevalenza di sole. Al centro nuvolosità irregolare ma con scarso rischio di precipitazioni, salvo brevi rovesci di neve oltre gli 800m sull'Abruzzo. Al sud tempo instabile con possibili rovesci sparsi, specie nel pomeriggio e su Molise, Puglia, Lucania e Calabria. Temperature in aumento al nord nei valori massimi, stazionaria sulle centrali tirreniche, in calo lungo l'Adriatico e al sud.



DOMANI: sulle Alpi di confine nuvoloso con deboli nevicate, più importanti sui settori valdostani, tendenza a miglioramento entro sera. Sul resto del nord bel tempo con cielo al massimo velato; al centro e al sud modesti passaggi nuvolosi in un contesto almeno in parte soleggiato. Temperature senza grandi variazioni.