Ancora GRANDE FREDDO sull'Italia: fiocchi a NAPOLI, ma tra mercoledì e giovedì NEVE in arrivo su mezza Italia, in localizzazione al nord

ONDATA di FREDDO: tanto intensa quanto breve ma generosa in termini di nevicate che fanno rumore. Dopo Roma, anche Napoli, già parzialmente coinvolta ieri, sta vivendo un bis di neve come non si ricordava da anni e molte altre zone della Campania stanno sperimentando nevicate sin sul mare. L'ondata di gelo verrà sconfitta da un afflusso di aria molto mite dai quadranti meridionali, che però favorirà dapprima ancora nevicate al centro e poi soprattutto al nord.



SPECIALE NEVE: a breve partirà su MeteoLive uno speciale neve non stop per l'evento atteso tra mercoledì e giovedì, anche se i fenomeni risulteranno generosi solo su alcuni limitati tratti di territorio.



SITUAZIONE: una massa d'aria gelida interessa il nostro Paese con presenza di un vortice in quota che oggi distribuisce i fenomeni tra Sardegna, estremo ponente ligure, medio Adriatico, Campania e Calabria, a prevalente carattere nevoso.

Altrove tempo secco ma sempre molto freddo con massime di poco superiori allo zero e locali possibili giornate di ghiaccio anche in pianura.



EVOLUZIONE: mercoledì allontanamento graduale della massa d'aria gelida verso il centro Europa ma ancora molto freddo, specie al nord, ma senza fenomeni. Dalla serata l'approfondimento di una depressione sull'Iberia determinerà la formazione di un fronte caldo all'altezza delle regioni centrali con nevicate di addolcimento che giovedì andranno attestandosi sul settentrione, risultando più abbondanti su Emilia, bassa Lombardia e soprattutto Liguria (nelle prime ore anche sull'alta Toscana).



LUNGO TERMINE: da venerdì all'inizio della prossima settimana molto dinamismo con transito di diverse perturbazioni da ovest in un contesto relativamente mite, un po' più freddo al nord, dove sabato la presenza di sacche di aria fredda potrebbe ancora consentire qualche breve nevicata sino alle basse quote.



OGGI: al nord irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite ma anche deboli rovesci nevosi sull'estremo Ponente Ligure; al centro instabile sulla Sardegna con possibili rovesci nevosi, neve sul medio Adriatico, schiarite sulle centrali tirreniche; al sud instabile su Campania, Calabria e Molise con rovesci anche nevosi a quote molto basse o addirittura pianeggianti e costiere, sul resto del meridione fenomeni sporadici o assenti. Freddo quasi ovunque, intenso tra nord e centro, specie all'interno.