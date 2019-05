Altra FRUSTATA FREDDA in arrivo nel cuore di maggio!

SITUAZIONE: una circolazione depressionaria interessa le nostre regioni meridionali e coinvolge anche il medio Adriatico, determinando annuvolamenti e precipitazioni, localmente di forte intensità. La mappa delle precipitazioni prevista per oggi dal nostro modello mette in evidenza la fenomenologia prevista sull'Italia meridionale:

EVOLUZIONE: in serata una massa d'aria fredda in quota verrà a dar manforte alla depressione favorendo un'accentuazione della tendenza temporalesca al nord-ovest e un rinforzo della ventilazione nord-orientale.

Un altro impulso freddo transiterà sul nord-est e l'Emilia-Romagna nella giornata di mercoledì 15, favorendo precipitazioni, anche nevose lungo la fascia alpina orientale ed appenninica emiliana e romagnola. Nel contempo i temporali transitati al nord-ovest nella notte andranno a coinvolgere la Sardegna.



FREDDO: guardate che temperature si prevedono a 1500m per mercoledì 15 maggio alle ore 7, valori abbastanza rari per la metà di maggio:

Guarda invece la mappa che riassume le precipitazioni previste per mercoledì 15 maggio secondo il nostro modello:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: giovedì 16 l'instabilità si concentrerà al sud ma anche al nord e lungo la dorsale appenninica potranno svilupparsi alcuni rovesci temporaleschi a carattere sparso nel tardo pomeriggio. Venerdì 17 parziale e temporaneo miglioramento.



FINE SETTIMANA: l'intervento di un'importante figura depressionaria dall'Atlantico riporterà un generale peggioramento su tutta la Penisola con piogge che si estenderanno dal Tirreno verso l'Adriatico nel corso di sabato e che insisteranno anche nella giornata di domenica.



OGGI: sul medio Adriatico e sul meridione instabile con piogge e rovesci anche temporaleschi, in un contesto favorevole comunque anche ad alcune schiarite, tempo migliore altrove, ma con tendenza a peggioramento serale sul nord-ovest a causa dell'insorgenza di venti freddi orientali con annessi rovesci su Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta ed estremo ovest lombardo. Temperature in calo dalla sera al nord, per il resto senza grandi variazioni.



DOMANI: migliora al nord-ovest già dal mattino, peggiora in mattinata sul nord-est e l'Emilia-Romagna con rovesci o brevi temporali, seguiti da schiarite, instabile e temporalesco sulla Sardegna, irregolarmente nuvoloso sul resto del centro con rovesci soprattutto su Marche ed Abruzzo, instabile con rovesci sparsi ed isolati temporali al sud, meno probabili in Sicilia. Limite della neve su est Alpi sino a 900-1000m, sino a 1000m su Appennino settentrionaTemperature in calo e clima freddo per la stagione.

