ALTA PRESSIONE: tra nebbie e qualche disturbo nuvoloso

Dopo la parentesi più fredda che ha contraddistinto il periodo dell'Epifania, l'alta pressione torna a distendersi sull'Italia con un modus operandi più consono alla stagione estiva, piuttosto che invernale.

Al suolo agiscono pesanti inversioni termiche che, specie sulle pianure del nord, intrappolano il freddo, l'umidità e le sostanze inquinanti nei bassi strati; lo testimoniano le nebbie che questa mattina gravano su molte aree pianeggianti dell'Italia settentrionale.

Dicevamo dell'alta pressione: eccola, attraverso l'analisi sinottica riferita a questa mattina alle 7:

Partendo da destra, si nota l'afflusso di aria fredda che ormai interessa solo la Penisola Ellenica anche se qualche refolo è ancora presente sul nostro meridione.

L'alta pressione si frappone tra la suddetta azione fredda e il flusso atlantico mite che scorre con le sue perturbazioni a nord del 50° parallelo.

A livello locale si evidenziano comunque alcuni disturbi nel tessuto stabilizzante anticiclonico, perfettamente colti dall'immagine satellitare di questa mattina alle 7:

Aria umida proveniente dall'Atlantico sta determinando annuvolamenti tra il nord-ovest e la Corsica, in viaggio verso la Sardegna nelle prossime ore. Questo disturbo potrebbe arrecare qualche pioggia sull'Isola nelle prossime 36-48 ore.

Sull'estrema destra dell'immagine si nota infine la nuvolosità indotta dall'avvezione fredda sopra citata, in via di ulteriore allontanamento verso levante; per il resto il cielo è sereno.

Andiamo infine a vedere la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nelle prossime 24 ore, ovvero fino alle ore 7 di domattina (mercoledi 8 gennaio):

Ecco il disturbo accennato poco sopra che darà origine ad alcuni piovaschi sparsi sulla Sardegna, specie tra la sera, la notte e la prima mattinata di domani, mercoledi 8 gennaio. Su tutte le altre regioni il tempo sarà asciutto, con nebbie sulle pianure del nord e qualche addensamento sparso sul Tirreno, senza fenomeni.

Le temperature saranno in aumento al centro e al meridione; resteranno basse laddove la coltre nebbiosa non riuscirà a dissolversi, ovvero su alcune aree della Pianura Padana.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località