Alta pressione e caldo ma i temporali NON si arrendono

SITUAZIONE: la massa d'aria particolarmente calda che fa capo al vasto anticiclone che ricopre la regione mediterranea non è immune da "bug". Infatti sono sufficienti lievi infiltrazioni di aria fresca in quota per generare situazioni temporalesche.

Al momento una cella temporalesca agisce a cavallo tra Lombardia e Veneto, altre si svilupperanno nel corso della giornata soprattutto lungo tutta la dorsale appenninica.



EVOLUZIONE: venerdì le correnti vireranno da nord-est e si andrà rinnovando la tendenza temporalesca, che andrà però gradualmente localizzandosi al meridione entro la serata e soprattutto nella giornata di sabato, quando verrà coinvolta anche la Sardegna. Nel contempo invece la situazione tenderà a stabilizzarsi al nord, su Toscana, Umbria e Marche.



TEMPERATURE: resteranno ancora elevate ma nel complesso entro il fine settimana accuseranno una lieve diminuzione, rimanendo comunque leggermente al di sopra delle medie del periodo.



PROSSIMA SETTIMANA: un'importante saccatura si farà strada dal Regno Unito verso la Francia, avvicinandosi con il passare dei giorni anche all'arco alpino, sul resto del Paese domineranno ancora sole e caldo.



IL NODO: sarà rappresentato dal fine settimana 11-12 agosto, quando il modello americano, nella media degli scenari, insiste nel prevedere un cambiamento del tempo anche sul nostro Paese, con sfondamento della saccatura francese a partire dal settentrione, accompagnato da temporali e aria più fresca, in graduale sfondamento nei giorni successivi anche sulle regioni centrali. Resta da capire se davvero tale azione avrà successo o se l'anticiclone chiuderà le porte a questa iniziativa.



OGGI: al mattino al nord-ovest bel tempo, sul nord-est temporali tra Veneto, nord-est dell'Emilia, Mantovano, in movimento verso est ma in successiva attenuazione. Al centro e al sud bel tempo. Nel pomeriggio e sino alle prime ore della sera nubi cumuliformi in aumento e possibili brevi temporali lungo la fascia alpina, prealpina, la dorsale appenninica e più sporadicamente sulle zone interne. Fenomeni più probabili sul Friuli Venezia Giulia e la Romagna. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi ma sempre molto elevate.



DOMANI: infiltrazioni di aria fresca da nord-est con nuvolosità irregolare su tutto il territorio, ampie schiarite ma anche addensamenti cumuliformi associati a brevi rovesci o temporali lungo la fascia montana alpina, appenninica e qua e là nelle zone interne, specie nel tardo pomeriggio. Fenomeni meno probabili sulla Sardegna e sulle coste in genere. Temperature senza grandi variazioni, salvo diminuzioni locali dovute ai temporali.