Al via una LUNGA fase INSTABILE: che maggio!

SITUAZIONE: la pressione sull'Italia è in graduale diminuzione; si andrà infatti nuovamente scavando nelle prossime ore un canale depressionario che accentuerà l'instabilità atmosferica a partire dal pomeriggio-sera odierno, come mostra la mappa delle precipitazioni prevista per oggi dal nostro modello, fenomeni soprattutto su Alpi ed Appennino, ma possibili anche in Valpadana verso sera:





Nel contempo un vortice colmo di aria fresca in quota per sabato 25 andrà traslando verso le Isole Maggiori, andando ad esaltare le condizioni di instabilità al nord e a far peggiorare il tempo sulle Isole Maggiori, come si vede nella seguente mappa che indica le aree in cui sono attesi fenomeni nel pomeriggio-sera di sabato 25 maggio:

Domenica 26 il vortice andrà traslando verso le regioni centrali e meridionali, determinando un generale peggioramento del tempo su queste zone e di riflesso anche su alcune aree del nord. Ecco la mappa che evidenzia i fenomeni previsti dal nostro modello per domenica 26 maggio sul nostro Paese:

MALTEMPO: la depressione rimarrà protagonista del tempo anche nelle giornate di lunedì 27 e martedì 28 maggio, dispensando precipitazioni su gran parte del Paese, ma soprattutto sul nord-est, il centro e il sud.



Addirittura per mercoledì 29 maggio a dar manforte all'area depressionaria interverrà un altro vortice di origine artica che favorirà un netto peggioramento al nord, accompagnato da un calo termico e anche dal ritorno della neve sulle Alpi. Riflessi anche al centro e al sud, Variabilità da giovedì 30 in poi ma nessuna vera stabilizzazione. L'appuntamento con l'estate è di nuovo rimandato.



Guarda il vortice previsto a 5500m per l'alba di mercoledì 29 maggio:

