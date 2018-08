Al nord i temporali portano refrigerio, ancora fenomeni all'estremo sud

SITUAZIONE: una saccatura si inserisce sui cieli del settentrione andando a determinare il passaggio di un treno di onde temporalesche; la più intensa è prevista in transito questa sera e si attarderà domenica su nord-est e regioni centrali, chiudendo l'episodio instabile, ma introducendo temporaneamente aria nettamente più fresca sul territorio.



EVOLUZIONE: lunedì i fenomeni si localizzeranno sul meridione, mentre sulle altre regioni diverrà sempre più determinante l'influsso stabilizzante di un nuovo cuneo di alta pressione, che favorirà il bel tempo almeno sino a giovedì.



CALDO: dopo la rinfrescata prevista durante questo fine settimana e nella giornata di lunedì, le temperature riprenderanno a salire e farà decisamente caldo almeno sino a giovedì.



COSA POTREBBE ACCADERE DOPO? Sul finire della prossima settimana sembra possibile un nuovo passaggio instabile tra nord e centro, in grado di determinare non solo temporali sparsi ma anche un nuovo moderato calo delle temperature, specie tra sabato 1 e domenica 2 settembre, ma la previsione è ancora tutta da affinare. Subito dopo l'anticiclone potrebbe tornare in auge, a conferma di una stagione estiva che non vuole mollare mai la presa. Seguite però gli aggiornamenti!



COMMENTO: mentre in Francia e su molte altre zone d'Europa si è fatto i conti con una siccità estiva piuttosto grave (vietati i giochi d'acqua in alcuni castelli francesi e limitazioni dell'uso dell'acqua in alcune regioni), il nostro meridione e soprattutto le isole maggiori hanno fatto i conti in questo mese d'agosto con una frequenza temporalesca rara. Una simile congiuntura barica ricorda quanto accadde nell'agosto del 1997.



OGGI: al nord nuvolosità irregolare con rovesci temporaleschi residui al mattino su alcuni tratti di pianura, la Liguria orientale e sul Friuli Venezia Giulia ma con tendenza a temporanee schiarite. Nel corso della giornata nuovi focolai temporaleschi in attivazione, in serata diffusi, anche forti e accompagnati da raffiche di vento, in localizzazione notturna su nord-est, Emilia-Romagna, sud est Lombardia, est Liguria con calo termico. Al centro nuvolosità irregolare su Marche, Abruzzo, zone interne appenniniche toscane ed Umbria con locali temporali, più sole sulle altre zone, in serata temporali più forti in arrivo sulle Marche. Temperature in calo nelle aree raggiunte dai temporali. Al sud instabile su Palermitano e sud Calabria al mattino con residui rovesci, altrove schiarite più o meno generose. Dal pomeriggio nuovi focolai temporaleschi su Sicilia, Calabria, Puglia e Lucania con rovesci localmente forti. Temperature stazionarie.



DOMANI: migliora al nord-ovest con un po' di vento da nord. Al nord-est e sull'Emilia-Romagna ancora annuvolamenti e temporali residui ma con tendenza a miglioramento, più lento su Venezia Giulia e Romagna. Al centro instabile, specie su Marche, Abruzzo, Umbria, Toscana interna, Lazio interno con brevi temporali, più intensi nel pomeriggio. Locali rovesci anche nelle zone interne sarde. Al sud almeno in parte soleggiato con solita instabilità pomeridiana sulle zone interne su Lucania, Calabria, sud Puglia, Sicilia, associata a locali temporali. Temperature in calo, maestrale in arrivo in Sardegna.