Al nord comincia la fase piovosa, tra venerdì e sabato coinvolte molte altre zone

SITUAZIONE: un primo impulso instabile coinvolgerà il nord nelle prossime ore, determinando rovesci anche a sfondo temporalesco, più probabili nelle ore pomeridiane. Aria umida coinvolgerà anche le regioni tirreniche ma qui non si prevedono fenomeni di rilievo.



EVOLUZIONE: tra venerdì e sabato altri due impulsi temporaleschi interverranno al nord e al centro, arrivando a coinvolgere anche Campania, Molise e nord Puglia.



PIOGGE: gli accumuli risulteranno più generosi a ridosso delle Alpi, sul Triveneto e lungo le regioni centrali tirreniche sino alla Campania, assumendo spesso carattere di rovescio o anche di temporale.



NEVE: nevicherà nelle Alpi tra i 1200 e i 1600m, con limite più basso nelle valli più strette e settentrionali. Momento più nevoso? Il pomeriggio-sera di sabato 31 marzo.



PASQUA E PASQUETTA: ripristino di condizioni soleggiate nella giornata di Pasqua salvo residui piovaschi al mattino lungo il basso Tirreno e isolati temporali nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica del centro. Pasquetta con il sole ovunque, salvo addensamenti in arrivo sulla Liguria.



DA MARTEDI 3 aprile: tempo nuovamente instabile con arrivo di almeno 2 fronti in rapida successione, con piogge al nord e al centro per martedì ed altre tra mercoledì e giovedì, che coinvolgeranno anche parte del sud, segnatamente la Campania. Non si prevede alcuna rimonta di aria calda importante almeno sino a venerdì 6 aprile.



OGGI: al nord nuvoloso o molto nuvoloso e, ad intervalli, piogge o rovesci, possibili ovunque, ma più probabili tra Lombardia e regioni di nord-est e soprattutto nelle ore pomeridiane, un po' di freddo umido, limite della neve oltre i 1300-1500m. Nubi anche lungo le regioni centrali tirreniche ma solo con brevi piovaschi possibili, più sole su medio Adriatico e meridione, in un contesto mite.



DOMANI: molto instabile al nord e sulle centrali tirreniche, Sardegna compresa con piogge e rovesci, specie su alte pianure del nord e fascia alpina e prealpina, ove assumeranno carattere nevoso oltre i 1500m. Locali temporali tra Toscana e Lazio, più a sud e sul medio Adriatico generalmente asciutto con schiarite anche ampie sulle estreme regioni meridionali. Temperature senza grandi variazioni.