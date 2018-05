7 domande e 7 risposte sul TEMPO che farà!

7 domande che il lettore comune, a digiuno di termini tecnici e interessato giustamente solo agli effetti pratici della previsione e alle conseguenze che questa può comportare sulla propria vita quotidiana, vorrebbe sicuramente fare...



1 Nel fine settimana farà caldo ovunque e ci sarà il sole?

Risposta: si ci sarà il sole praticamente ovunque e farà caldo nelle zone interne, più lontane del mare, specie su Triveneto, Emilia, Toscana, Lazio, ovest Sardegna, Puglia e Sicilia.



2 Domenica pomeriggio è vero che potranno esserci dei temporali?

Risposta: si al nord, soprattutto su alta e media Valpadana, fascia alpina e prealpina, molto meno a sud del Po, mentre non si verificheranno sulla costa ligure, né probabilmente su quella dell'alto Adriatico. Nel pomeriggio qualche focolaio temporalesco sarà possibile sull'Appennino centrale.



3 La prossima settimana i temporali saranno ancora probabili?

Risposta: si al nord si attiveranno rovesci o temporali nelle ore del tardo pomeriggio e della serata, sia lunedì che martedì, più probabili su Lombardia, Emilia, fascia pedemontana del Piemonte e del Veneto, poi anche lungo la dorsale appenninica del centro e localmente anche al sud



4 I fenomeni dureranno molto e potranno risultare forti?

Risposta: le giornate saranno comunque abbastanza soleggiate, ma verso sera è da attendersi qualche sfuriata temporalesca di forte intensità soprattutto sulla Lombardia e l'alto Piemonte, martedì anche su basso Trentino ed alto Veneto?



5 Con i temporali il caldo andrà via?

Risposta: si attenuerà al nord, specie ad ovest; rimarrà ancora presente al centro e al sud, perché qui sino al 31 probabilmente non subentrerà alcun cedimento dell'alta pressione. Non si tratterà comunque di un caldo estremo o esagerato. Non dovrebbero superarsi picchi di 34°C.



6 L'alta pressione potrebbe andare in crisi durante la prima decade di giugno?

Risposta: si, i modelli propendono maggiormente verso una crisi piuttosto che per una sua affermazione importante e prolungata, ma un margine di incertezza c'è ancora. Per questo vi invitiamo a seguirci costantemente.



7 E' vero che tutto giugno potrebbe risentire delle anomalie che si sono vissute nei mesi primaverili?

Risposta: solitamente giugno è ancora legato a dinamiche primaverili un po' instabili, quindi statisticamente ci sta, ma non c'è nulla di sicuro. Il mese estivo più stabile e caldo rimane peraltro luglio.