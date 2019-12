IMPERDIBILE sulle nevicate: da "neve del mendicante " a "mondo neve"

Di neologismi collegati alle nevicate ne sono stati coniati tanti in questi ultimi 17 anni e anche MeteoLive ha fornito il suo contributo: molti ricorderanno termini come "parabrezzofilo" o "lampionofilo", a cui poi se ne sono aggiunti altri come "splatters", altrimenti detti "cacche di piccione" per definire i fiocchi molto bagnati che si abbattono sul parabrezza della vostra auto durante i passaggi di stato tra solido e liquido o viceversa.



Oggi analizziamo altre cinque simpatiche definizioni: "la nevicata del povero" o "neve del mendicante"; (da intendersi senza alcuna offesa per nessuno, visto che siamo ormai quasi tutti poveri) si definisce tale una nevicata molto modesta, quasi coreografica che fatica a manifestarsi in modo costante e continuo, ma procede a strappi, ad intermittenza, senza risultare convincente e senza accumulare in modo decente al suolo, sino a far cadere solo "un fiocco al minuto".



C'è poi il termine "mistone" per definire la neve mista a pioggia che cade con particolare intensità e che fotografa la precarietà della fase della nevicata che si vive in quel preciso istante, ma il mistone può talvolta anche proseguire per ore, girando per qualche momento anche in neve vera e decisa, per poi concedere alla pioggia di infilarsi nuovamente tra i fiocchi.



Da notare anche "siluri o traccianti": quando nella pioggia compaiono improvvisamente fiocchi di neve molto veloci che possono segnalare l'imminente passaggio a neve e che inizialmente risultano comunque velocissimi perchè ancora impregnati d'acqua.



Sta entrando nel parlato comune anche il termine "metrata" riferito alla previsione di una nevicata molto abbondante; si tratta spesso di una deduzione che si fa parlando tra appassionati dopo aver osservato carte meteo particolarmente promettenti circa una imminente nevicata. Esempio: "qui ci scappa la metrata".



Trovo personalmente molto simpatica, quasi commovente, l'espressione "mondo neve" che fotografa in maniera perfetta una nevicata molto intensa, dove è capitolato al suolo praticamente tutto: strade, marciapiedi, auto, giardini, piante, persino muri se soffia il vento.



E non finisce qui ovviamente, il linguaggio continua ad evolversi...