Ultim'ora: grosso incendio alla Cattedrale di Notre-Dame di Parigi, tetto in fiamme [FOTO]

Un incendio di notevoli dimensioni è divampato circa un'ora fa alla cattedrale Notre-Dame di Parigi. Le immagini che si stanno diffondendo negli ultimi minuti su tutti i social network mostrano una intensa e grossa nube di fumo uscire dal tetto della cattedrale, con la parte alta in fiamme. Il denso fumo nero che si sta alzando dall'area centrale della capitale francese è visibile in gran parte della città.

Secondo le prime indicazioni, l'incendio si sarebbe sviluppato da un'impalcatura presente sul posto per i lavori di restauro. Le prime fiamme sono state avvistate attorno alle 18.45. Apprensione per le condizioni strutturali del monumento storico più visitato in Europa. Non si sa se vi siano persone coinvolte nell'incendio.

