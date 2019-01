Stati Uniti: bimbo di 3 anni si perde nei boschi a -20°C. E' stato salvato da un orso!

Davvero incredibile la storia che arriva dal Nord Carolina, negli USA, dove Casey Hathaway, un bambino di tre anni, era stato dato per disperso nei boschi della contea di Craven. Il bambino stava giocando nel cortile della nonna con altri bambini quando improvvisamente si è allontanato ed è letteralmente scomparso dall'attenzione di amici e parenti. Casey si era inoltrato da solo nei boschi e si era perso.

Il bambino fortunatamente è sopravvissuto alla disavventura cavandosela solo con qualche graffio, ma a far stupore sono le parole del piccoletto che pare sia stato salvato da un orso bruno! Impossibile ora dire se sia la verità o la semplice immaginazione di un bambino, ma le parole del diretto interessato sono chiare " sono stato aiutato da un orso, sono stato con lui per tutto il tempo”. In bambino è stato tratto in salvo dal bosco nella serata di giovedì dopo essere scomparso per almeno 2 giorni.



Il fatto aveva messo in allarme centinaia di persone tra volontari e soccorritori con elicotteri, droni e sommozzatori. Fortunatamente è andato tutto per il meglio e dopo due giorni di ricerche il bambino è stato ritrovato, clamorosamente sopravvissuto ad una temperatura di -20°C e a tutti i pericolosi che i boschi possono riservare, tra cui proprio gli orsi bruni tipici di quella zona.

Di seguito le parole della zia, Breanna Hathaway: "Questo bambino si era perso nei boschi con temperature gelide, il buio e il vento, ci ha detto che il suo migliore amico è stato un orso che lo ha tenuto al sicuro". Il bambino ha raccontato questa storia anche alle autorità, le quali ancora non si spiegano come Casey sia effettivamente stato trovato in discrete condizioni dopo essere stato nei boschi per due giorni senza né cibo né acqua.