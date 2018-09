Si placa la furia di Florence negli USA : migliaia di pesci per le strade del nord Carolina

La furia di Florence si è placata. Si ritirano le acque dal Nord Carolina, scenario impressionante.

L'uragano Florence che ha colpito pesantemente la East Coast americana tra Virginia, Maryland e Nord Carolina ha totalmente abbandonato gli USA già da diversi giorni e ha lasciato alle sue spalle un bel miglioramento del tempo.

È tornato a splendere il Sole ovunque e le acque dell'oceano si sono ritirate rapidamente dopo che lo "storm surge" dell'uragano aveva spostato milioni e milioni di metri cubi d'acqua sulla terraferma. Col ritiro delle acque, tuttavia, è emerso un paesaggio davvero inquietante : centinaia di migliaia di pesci sono stati trovati su strade, prati e case del nord Carolina, ovviamente in putrefazione.

I pesci sono stati portati sulla terraferma assieme alle acque oceaniche e alle esondazioni dei fiumi dopodichè al momento del ritiro non sono riusciti a tornare in mare aperto. I vigili del fuoco informano la popolazione di evitare spostamenti per la presenza di migliaia di pesci per le strade, alcuni anche di grosse dimensioni.