Santa Lucia, 13 dicembre: e' il giorno piu' corto dell'anno?

Siamo ormai giunti nel cuore di dicembre e le ore di buio stanno ormai raggiungendo l'apice della loro durata rispetto alle ore di luce, come normale che sia alle nostre latitudini durante la stagione invernale. Il 21 dicembre 2018 avverrà il solstizio d'Inverno, inizio ufficiale della stagione fredda ma allo stesso tempo anche l'inizio del graduale aumento dei minuti di luce che permetteranno alle giornate di allungarsi man mano. Però esiste un antico detto che potrebbe interferire con quanto scritto poc'anzi : pare che il giorno più corto dell'anno non sia il 21 dicembre, bensì il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia. Cosa c'è di vero?







Ancora oggi si tramanda l'antica tradizione di Santa Lucia secondo la quale il 13 dicembre è il giorno più corto dell'anno : questa definizione tuttavia è errata in quanto è frutto di uno sfasamento del calendario avvenuto a cavallo del 1582, quasi 5 secoli fa! Fino al 1582, secondo il calendario giuliano, la festa di Santa Lucia veniva celebrata proprio il giorno del solstizio d'inverno, ovvero nel giorno effettivamente più corto dell'anno, ma proprio in quella data entrò in vigore il calendario gregoriano che voleva porre rimedio ai vari errori presenti nel precedente calendario. Nel 1582 vennero eliminati i giorni dal 6 al 15 ottobre affinchè venisse recuperato l'errore del precedente calendario : grazie all'intervento del calendario gregoriano Santa Lucia venne così festeggiata circa 9 giorni prima del solstizio, ovvero il 13 dicembre.

C'è anche qualcosa di vero…

Come spiegato poc'anzi il giorno di Santa Lucia non rappresenta il giorno più corto dell'anno, ma vogliamo chiarire che questo detto non è completamente da buttare! In realtà proprio in prossimità del 13 dicembre il Sole tramonta circa 2-3 minuti prima rispetto ai successivi giorni del mese di dicembre, fenomeno che però non avviene all'alba (essa infatti continua a ritardare di giorno in giorno). A partire dall'8 dicembre, ogni anno, il tramonto inizia pian piano a ritardare così come anche l'alba, non producendo un concreto allungamento delle ore di luce. Dunque effettivamente il tramonto del 13 dicembre è prematuro di circa 3 minuti rispetto a quello del 21 dicembre.