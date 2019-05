Roma: camion contromano travolge auto e passanti, diversi feriti

Incredibile incidente a Roma, attorno alle 11.30. Un uomo, alla guida di una betoniera, si è lanciato contromano sulla Casilina, in direzione centro, ed ha travolto tutto quello che trovava sul suo percorso, fino a imboccare le rotaie del trenino delle ferrovie laziali e arrestare la sua corsa.

Il camion ha travolto almeno una ventina di auto e numerosi passanti. Stando alle ultime notizie ci sarebbero una decina di feriti: 3 passanti in codice rosso sono stati portati al pronto soccorso del policlinico Casilino. Anche l'autista, un italiano di 48 anni incensurato, è in prognosi riservata all'Umberto I.

L'incidente si è verificato all'altezza di via Pietro Belon in zona Torre Maura. La betoniera ha fermato la sua folle corsa sui binari della ex linea tranviaria, in prossimità di via Alessandrino. Sul posto i vigili del gruppo Torri, Alessandrino e Casilino. Giunte almeno sette ambulanze.

In corso indagini per capire le cause dell'accaduto, tra le ipotesi anche quella che l'autista abbia avuto una crisi epilettica. Non si esclude comunque nessuna pista.