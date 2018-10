Previsioni meteo : ancora maltempo, in arrivo temporali violenti!

Ancora perturbazioni verso l'Italia, tempo in nuovo peggioramento! Attenzione ai temporali violenti.

Previsioni meteo / Non c'è un attimo di tregua : terminata una delle più forti perturbazioni degli ultimi anni ecco subito un altro peggioramento del tempo che tuttavia non dovrebbe raggiungere l'eccezionalità dell'evento appena passato. Piogge e temporali colpiranno nuovamente zone già fortemente devastate dal maltempo, come Si tratta dell'ennesima perturbazione atlantica che già in queste ore sta portando le prime piogge sul nord-ovest e in Sicilia.

Il cuore della perturbazione raggiungerà l'Italia nel corso di stasera e domani, apportando fenomeni diffusi e a tratti violenti. In particolare ci aspettiamo la formazione ci una poderosa "squall-line", ovvero una "linea temporalesca" scaturita dallo scontro tra l'aria fredda artica proveniente da ovest e l'aria umida e calda di scirocco. Questa vasta area di instabilità, colma di temporali molto incisivi, colpirà la Sardegna da stasera, mentre nella notte si estenderà anche a Liguria, Toscana e Lazio scatenando intense piogge, locali grandinate, forti colpi di vento e tantissimi fulmini.

Domani si prospetta una giornata molto instabile : avremo ancora molte piogge al nord, specie sul Triveneto dove potrebbero scendere al suolo anche oltre 100 mm di pioggia (che cadranno su terreni totalmente saturi e duramente devastati negli ultimi giorni). Maltempo anche al centro-sud, specialmente su Lazio e Sicilia dove la "squall-line", che nel frattempo avrà quasi del tutto abbandonato la Sardegna, continuerà a portare piogge intense e a carattere di nubifragio : in Sicilia saranno principalmente trapanese e palermitano a fare i conti coi forti temporali.



Il maltempo proseguirà anche venerdì su gran parte del centro Italia e le isole maggiori, abbandonando tuttavia il nord dove dovrebbe tornare a splendere il Sole.