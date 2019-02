Meteorite nei cieli di Cuba : ripreso in diretta il boato dell'esplosione [VIDEO]

Ieri sera vi abbiamo parlato del meteorite esploso nei cieli del Golfo del Messico, tra la Florida e Cuba, dove ha causato anche dei danni tramite l'onda d'urto generata. Fortunatamente il meteorite non si è schiantato al suolo, ma è esploso in migliaia di frammenti nella media atmosfera, a diversi chilometri di altezza.

Al momento dell'esplosione, generata dal riscaldamento eccessivo del corpo roccioso (per effetto della pressione dinamica esercitata

dalla compressione dell'aria di fronte al meteorite), si è sviluppata un'onda d'urto molto potente che ha raggiunto dopo alcuni secondi il suolo provocando un boato fortissimo e anche dei danni come la distruzione di alcuni vetri.



Colpita principalmente la provincia di Pinar del Rio e probabilmente anche alle "Florida Keys". Gente per strada per lo spavento e lo stupore, ma fortunatamente non ci sono feriti o vittime al momento.L'episodio è simile a quello avvenuto nel 2013 in Russia.

Il meteorite ha lasciato in cielo una scia di gas e vapori ben visibile in tanti video amatoriali. Nelle ultime ore è stato diffuso un nuovo video che immortala il momento esatto del boato, giunto alcuni istanti dopo l'effettiva esplosione del meteorite. Al suolo sono precipitati anche alcuni frammenti del meteorite, soprattutto nella zona di Vinales :