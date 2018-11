Maltempo in Puglia: grosso tornado F2 in Salento, si abbatte su Tricase - gravi danni [video e foto]

Un nuovo potente tornado si è abbattuto in Puglia, precisamente in Salento, a poco più di cinque giorni dall'altro fenomeno vorticoso che colpì il leccese. Il tornado si è sviluppato).

In Salento il tornado si è sviluppato attorno alle 16.00 e ha colpito in particolare il leccese meridionale tra Patù e Tricase dove sono stati numerosi i danni. Fortemente colpita Tricase e le coste come potete osservare dalle immagini impressionanti che giungono in redazione.

Il tornado ha compiuto un tragitto di diversi chilometri prima di attraversare Tricase, dove ha raggiunto la massima grandezza e la massima intensità. Successivamente il tornado si è gettato in mare, lasciando però dietro di se una scia di ingenti danni. A giudicare proprio dai danni causati, potremmo parlare di un tornado di categoria F2 sulla scala Fujita, ovvero un tornado in grado di sprigionare venti oltre i 200 km/h. Crollata parte della Chiesa Marina Serra, crollati anche diversi muri, tabelloni, pannelli pubblicitari e le coperture di bar e attività prtuali. Crollata anche la struttura di un campo da calcio.

Momenti di panico in un bar sul porto di Tricase.