Lotta al cambiamento climatico: stadio di Klagenfurt trasformato in un bosco

Il moderno Wörthersee Stadion, costruito a Klagenfurt, in Austria, è stato inserito all'interno di un progetto volto alla sensibilizzazione sul cambiamento climatico e la deforestazione. In breve tempo l'intero campo da calcio situato all'interno dello stadio è stato trasformato in un vero e proprio bosco, tanto da far stropicciare gli occhi a chiunque lo vedesse.

Il progetto è stato ideato dall'artista svizzero Klaus Littmann: proprio lui ha piantato ben 300 alberi all'interno dello stadio, ubicato vicino al lago Wörthersee nello stato austriaco della Carinzia. Tra gli alberi presenti troviamo varie specie come ontani, pioppi, salici bianchi, faggi, aceri e querce. Il contrasto tra i seggiolini dello stadio e gli alberi che spuntano poco più avanti è davvero eccezionale e unico al mondo.