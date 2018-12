Insight su Marte : il pianeta rosso come non lo avete mai visto [FOTO]

Pochi giorni fa atterrava su Marte la sonda Insight della Nasa, attrezzato con nuovi moderni strumenti e nuove funzioni oltre che di una fotocamera ad alta risoluzione che è riuscita a trasmetterci sensazioni mai provate prima. Insight è il quindicesimo veicolo costruito dall'uomo ad atterrare sul suolo del pianeta rosso ma è il primo in assoluto a regalarci immagini ad altissima qualità che ci permettono quasi di toccare con mano le rocce e la terra del lontanissimo pianeta rosso.

Una volta atterrato su Marte il lander Insight ha aperto i propri pannelli solari per l'auto-alimentazione e ha iniziato a fotografare il paesaggio circostante con tanto di "selfie". Sul profilo twitter ufficiale della Nasa è stata postata la foto storica del robottino su Marte, con tanto di messaggio : "Qui c'è una bellezza tranquilla. Mi guardo attorno per esplorare la mia nuova casa". Marte infatti sarà la nuova casa di Insight per i prossimi anni, in condivisione con altri rover ancora lì presenti : Opportunity e Curiosity. L'obiettivo di Insight sarà quello di analizzare il sottosuolo marziano dal punto di vista geologico affinchè si possano studiare meglio le origini del pianeta e conseguentemente anche degli altri pianeti del nostro sistema solare, Terra compresa. Tra gli altri obiettivi si cercherà di capire anche il livello di abitabilità del pianeta.

Intanto nella fotogallery tutte le immagini stupefacenti in alta definizione del pianeta rosso, scattate da Insight. Pensate, sono foto che arrivano da oltre 100 milioni di chilometri di distanza!