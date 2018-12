INQUIETANTI bagliori azzurri nei cieli di New York: esplosione nella centrale elettrica

Nel corso della notte un fenomeno a primo impatto davvero strano e incredibile ha interessato New York: i cieli della Grande Mela sono stati illuminati da intensi bagliori azzurri, decisamente insoliti. Il bagliore è stato immortalato da decine di persone che, non conoscendo le dinamiche del fenomeno, hanno pensato a cose fantasiose come gli alieni o l'apocalisse.







Ovviamente nulla di tutto questo : a quanto pare il bagliore è stato causato dall'esplosione di un trasformatore all'interno di una centrale elettrica di Astoria, quartiere nel Queens. Edison, gestore dell'impianto, ha confermato la notizia dicendo che il cortocircuito ha interessato una sottostazione elettrica dei suoi impianti, tra la 20esima e la 32esima strada ad Astoria.



L'incidente ha poi provocato l'interruzione della fornitura elettrica per alcuni minuti in zona.