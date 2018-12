Indonesia: tsunami travolge la citta' Cilegon, l'arrivo dell'onda a un concerto [VIDEO]

L'Anak Krakatau, figlia del famoso vulcano Krakatoa, è tornato ad eruttare nel corso della notte causando un disastro nell'Indonesia sud-occidentale, tra Giava e Sumatra. Vi abbiamo mostrato poc'anzi le prime immagini dell'eruzione, ma gli effetti realmente distruttivi sono stati generati dallo tsunami. L'eruzione ha causato una frana sottomarina che ha dato vita ad un potente tsunami sulle coste dell'isola di Giava, nella regione di Banten.

La città più colpita è quella di Cilegon, ovvero una delle più vicine al vulcano esplosivo. Stando alle ultime notizie sono almeno 168 le vittime e oltre 700 i feriti. Le autorità locali parlano di un numero non identificato di dispersi.



Davvero impressionanti le immagini che arrivano dalla città di Cilegon, dove una band locale nota come i "Seventeen" si stava esibendo sul palco davanti a numerose persone. Due membri della rock band sono morti sul colpo mentre altri quattro risultano dispersi. Poche persone sono riuscite a salvarsi, tra cui gli autori di questo video impressionante, che mostra l'arrivo dell'onda anomala in diretta (visibile al termine del video).