Forte boato avvertito in Liguria, probabile boom sonico

Un forte boato è stato avvertito attorno a mezzogiorno nella Liguria occidentale.

Numerose segnalazioni sono giunte dall'imperiese e in particolare dalla zona di Bordighera, Sanremo, dove il boato ha allarmato centinaia di persone e alcuni hanno chiamato anche i vigili del fuoco per chiedere informazioni.

In alcune abitazioni hanno tremato anche finestre e vetri. L'evento, non così insolito per la zona, è da attribuire probabilmente al transito ravvicinato di un aereo militare che ha superato la barriera del suono.

Ecco una spiegazione sul fenomeno del superamento della barriera del suono: Il boom sonico, chiamato anche bang supersonico, in italiano boato sonico, è il suono prodotto dal cono di Mach, generato dalle onde d’urto create da un oggetto (ad esempio un aereo) che si muove, in un fluido, con velocità superiore alla velocità del suono. Esempi di boom sonico si hanno quando un aeroplano vola a velocità superiore a quella del suono in aria, o anche quando si fa schioccare una frusta. Il suono è in questo caso prodotto dall’estremità della frusta che supera la barriera del suono.

Eventuali ulteriori notizie nelle prossime ore.