Devastanti alluvioni in Arabia Saudita e Oman: il "mare" in pieno deserto [VIDEO]

Devastanti alluvioni si abbattono nella penisola arabica. Trascinati via anche i cammelli.

Immagini impressionanti arrivano dalla penisola arabica, esattamente da Arabia Saudita e Oman, colpite negli ultimi giorni da una violenta ondata di maltempo decisamente atipica per queste aree.

In pieno deserto si sono susseguiti forti temporali che hanno riversato al suolo ingenti quantità di pioggia che, in posti così aridi, generano con estrema facilità alluvioni lampo molto dannosi. Il risultato infatti è stato davvero devastante : vaste aree desertiche si sono trasformare in veri e propri fiumi in piena che hanno colpito anche abitazioni causando danni. Travolti da acqua e fango anche i cammelli, non abituati a questo genere di fenomeno.

se non vedi il video clicca qui >>

se leggi questo messaggio allora il tuo browser non supporta il video in formato mp4/html5

Foto che arriva dall'Oman, dove il deserto si presenta totalmente allagato :