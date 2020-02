Coronavirus: bilancio sale a 1.118 morti e oltre 45mila contagi; ecco quando potrebbe arrivare il picco

Coronavirus in territorio cinese non si arresta. Nelle ultime ore è stato comunicato un aggiornamento sul bilancio totale, che è salito a 1.118 morti e oltre 45 mila contagiati.



La grande maggioranza dei casi e delle vittime è sempre nella provincia di Hubei (1.068 morti).



Le persone invece che sono state contagiate e poi sono guarite, sono 4.850 a livello globale. L’allarme lanciato dall’Organizzazione mondiale della sanità ha parlato di «minaccia peggiore del terrorismo», mentre gli esperti stimano che saranno necessari 18 mesi per sintetizzare il vaccino.



Intanto gli scienziati di Pechino hanno stimato che il picco dell'infezione sarà raggiunto a fine febbraio. Zhong Nanshan, scienziato cinese di primo piano già emerso negli anni della lotta al virus Sars, ha dichiarato che l'epidemia raggiungerà il picco «tra metà febbraio e fine mese».