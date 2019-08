Buon Ferragosto 2019: le immagini (e gif animate) piu' belle da inviare su Whatsapp, Facebook etc...

E' giunta anche quest'anno la festività di Ferragosto, giornata in cui milioni di persone decidono di trascorrere la giornata fuori porta e in genere in mete di mare.

L’origine del termine Ferragosto deriva dalla locuzione latina Feriae Augusti (riposo di Augusto), la quale indica una festività istituita dall’imperatore Augusto nel 18 a.C. che si aggiungeva alle già esistenti festività cadenti nello stesso mese. La festa era dedicata a Conso, la divinità romana della terra e della fertilità, e aveva il fine di celebrare la fine dei lavori agricoli. Ciò in quanto, collegandosi con le altre festività agostane, dava luogo ad un adeguato periodo di riposo (anche denominato Augustali) necessario dopo le grandi fatiche profuse nei campi durante le settimane precedenti.

Originariamente, la ricorrenza cadeva il Primo Agosto. Lo spostamento è dovuto alla Chiesa Cattolica, che volle far coincidere la festività laica con la festa religiosa dell’Assunzione di Maria.

