Alluvioni in Arabia Saudita: deserti totalmente allagati [VIDEO]

Intense ondate di maltempo in Arabia Saudita, il deserto si trasforma in un lago.

L'Arabia Saudita sta facendo i conti con una fase di maltempo dai connotati storici per via delle impressionanti quantità di pioggia che stanno precipitando al suolo, anche in pieno deserto. Le condizioni di forte maltempo che si protraggono da oltre una settimana, hanno letteralmente sconvolto lo scenario desertico tipico della penisola arabica.

Oltre alla grandine, capace di imbiancare estese lande desertiche, si sono abbattute piogge alluvionali che hanno trasformato il deserto in un lago fangoso di vaste dimensioni, come raramente si era visto da queste parti. Eloquente il nuovo video che ci giunge in redazione, che mostra cammelli e dromedari a spasso per i deserti allagati: