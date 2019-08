Dresda, capitale tedesca della Sassonia. E’ la notte del tra il 13 e il 14 febbraio 1945.

Gli aerei inglesi stanno attaccando da ore. I bombardieri della Royal Air Force a più riprese hanno già sganciato 2.680 tonnellate di bombe, metà delle quali incendiarie. La città arde come un’immensa torcia. Gli abitanti intanto non sanno più dove trovare riparo da temperature che ormai raggiungono diverse centinaia di gradi. Intorno a loro hanno solo fiamme. Le esplosioni continuano, l’aria si fa irrespirabile, il panico dilaga e si sentono grida dappertutto. E’ la gente che nella confusione cerca disperata i propri parenti.

Ma il peggio deve ancora venire. Improvvisamente sia alza un vento incandescente che in pochi minuti si trasforma in un vero e proprio uragano. E’ la fine. Un’area di 10 km quadrati viene completamente incenerita. Nel frattempo nel resto di Dresda 16.000 edifici stanno bruciando contemporaneamente. Dai loro aerei gli inglesi non vedono più una città ma un’immensa palla di fuoco. Sanno che nell’immenso rogo molti civili hanno già perso la vita. Ciò che non immaginano è che il conteggio delle vittime alla fine arriverà a 25.000 unità.

Quelli appena descritti sono gli effetti della tempesta di fuoco. Quando un incendio raggiunge temperature fino a 800° come nel caso di Dresda l’aria calda andando verso l’alto genera un vento fortissimo – fino a 240 Km / h – che verrà richiamato al suolo dal movimento dell’aria fredda. Il risultato sarà molto simile a quello di un tifone, con la differenza che l’effetto distruttivo sarà concentrato solo sulla zona corrispondente a quella dell’incendio che l’ha originato.

Eventi simili si possono sviluppare anche senza l’intervento umano, come nel caso dell’incendio del parco di Yellowstone nel 1988. Ma è raro. Infatti, in un periodo storico caratterizzato dal dibattitto tra chi crede o no nell’influenza che l’uomo ha sul clima, le tempeste di fuoco sono gli unici fenomeni “atmosferici” a potersi dire sicuramente di origine umana.

Ed effettivamente, per quanto possa essere distruttiva la natura, è difficile riscontare effetti così devastanti e concentrati a causa di eventi meteorologici. Tanto che anche nel caso di terremoti o tsunami è difficile arrivare a tanto.

Per comprenderlo basta analizzare con attenzione quello che accadde a Dresda. Il legno inceneriva, il vetro esplodeva, le strutture metalliche si attorcigliavano su se stesse. E tutto ciò che era fatto di pietra diventava incandescente.

Intanto il rumore del vento attraversava ogni strada. Un rumore inquietante come lo ricordava un sopravvissuto: “sembrava di sentire il vecchio organo di una chiesa, quando vengono suonate tutte le note assieme”.

E mentre la gente cercava di scappare anche i vestiti prendevano fuoco, mentre i più deboli, vecchi e bambini, venivano risucchiati nelle fiamme dal tornado. Altri invece rimanevano intrappolati con le scarpe nell’asfalto fuso delle strade e morivano sul posto, divorati dagli incendi, senza alcuna possibilità di fuggire.

Immagini simili ricordano l’episodio biblico della distruzione di Sodoma più che un evento naturale. E infatti prima di colpire Dresda gli strateghi inglesi si erano ispirati all’antico testamento per battezzare “Operazione Gomorra” un altro attacco aereo. Obiettivo del bombardamento era stata la città di Amburgo due anni prima. Anche in quel caso si era sviluppata una tempesta di fuoco e i morti erano stati 45.000. Il tornado raggiunse i 300 metri di altezza e ridusse in cenere 21 km quadrati.

Altra circostanza nella quale si è verificato questo fenomeno è stato il bombardamento di Tokyo del 9 marzo 1945. Effettuato dagli americani il raid costò alla popolazione giapponese 100.000 morti, 41.000 feriti e 1 milione di senza tetto.

Testimonianze queste che, citando Giacomo Leopardi, ci ricordano come pur essendo alle volte “matrigna” la natura non arriverà mai a commettere atti di deliberata crudeltà di cui solo l’uomo è purtroppo capace.