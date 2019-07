Earth Overshoot Day : la Terra ha esaurito tutte le risorse del 2019. L'Italia e' un disastro

La Terra purtroppo si sta esaurendo ad un ritmo sempre più elevato, sempre più stressante. Pensate un po'... ieri 29 luglio l'intera umanità ha già consumato tutte le risorse che il pianeta è in grado di soddisfare nell'arco dell'intero anno. Insomma da gennaio a luglio siamo stati in grado di sperperare quanto di buono ci offre il pianeta ed ora siamo costretti ad attingere dalla riserva, stressando ulteriormente il nostro unico mondo.

È l'Earth Overshoot Day, esattamente il giorno in cui tutte le risorse dell'anno sono già finite. Il metodo di calcolo dell'Impronta Ecologica, promosso dal Global Footprint Network, ha permesso di raggiungere un risultato terrificante : entro il termine del 2019 l'umanità avrà consumato 1,75 pianeti, andando quindi ben oltre le disponibilità annuali.

UN COSTANTE AUMENTO NEGLI ULTIMI DECENNI | Possiamo definirlo a tutti gli effetti un sovrasfruttamento : l'uomo sta depredando la Terra di tutte le sue risorse ad una velocità mai vista prima. Non imboccare al più presto la strada dello sviluppo sostenibile, da tutti i paesi delle Nazioni Unite, sarebbe un errore madornale per il nostro futuro. Gli effetti già li stiamo riscontrando : la desertificazione, la deforestazione, la perdita delle biodiversità, l'erosione del suolo e l'accumulo di gas climalteranti in atmosfera. Questo ritmo non è sostenibile per il nostro pianeta, il quale sta perdendo la capacità di rigenerare le proprie risorse.

Secondo i calcoli dell'Impronta Ecologica il consumo delle risorse del pianeta era sostenibile sino al 1970, quando le disponibilità di un anno intero venivano effettivamente consumate in un anno pieno.Dall'anno successivo la situazione è degenerata gradualmente, sino ad arrivare al 2019 quando in poco più di 6 mesi abbiamo già consumato tutte le risorse planetarie. L'aumento della popolazione terrestre ed uno stile di vita errato rappresentano le cause principali di questa situazione ormai drammatica per la Terra.

L'ITALIA È UN DISASTRO | Ogni Paese del mondo ha il suo "Overshoot Day" : per l'Italia è stato il 15 maggio! In pratica l'Italia ha esaurito le sue risorse di un anno in meno di cinque mesi! La Coldiretti spiega che per soddisfare i consumi degli italiani, servono le risorse di 4,7 Paesi come l'Italia. Nonostante la buona volontà di tante persone nell'evitare gli sprechi, nel non inquinare, nel rispettare l'ambiente e nel differenziare i rifiuti, la situazione purtroppo resta grave.