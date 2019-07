Caldo record in Regno Unito: morti migliaia di polli in una nota fattoria inglese

La scorsa settimana il Regno Unito è stato colpito da una eccezionale ondata di caldo che ha fatto registrare temperature record e non sono mancate purtroppo gravi conseguenze.

Una è quella della morte di migliaia di polli in una fattore del Lincolnshire, la Moy Park, sostenuta dalla Red Tractor che rifornisce noti supermercati, tra cui Tesco e Sainsbury.

Una strage quasi sicuramente provocata dalle elevate temperature che hanno creato condizioni invivibili per gli animali all'interno della struttura, ritrovati morti nei capannoni.

In seguito alla notizia, gli animalisti sono insorti, affermando che gli animali abbiamo sicuramente sofferto terribilmente prima di morire. I dipendenti della fattoria di Moy Park, però, hanno dichiarato al giornale locale, il Lincolnite: "Abbiamo cercato di fare tutto il possibile, ma è stato inutile non c'era altro da fare. È stata colpa del caldo, di questo tempo strano, per favore, vorremmo solo che non scoppi il caso. È stato davvero difficile trasportare questi animali fuori dalla fattoria negli ultimi due giorni. Gli animalisti pensano che non ci preoccupiamo per loro, ma lo facciamo davvero". Il personale della fattoria ha lavorato ore per ammucchiare i cadaveri fuori dai capannoni il giorno dopo.

Tanti i commenti, anche in rete, sulla vicenda. "Nessuna scusa. La tecnologia esiste per raffreddare edifici come questi e per mantenere all'interno una temperatura confortevole". E ancora: "Anche nelle normali giornate estive quelle scatole di latta devono essere impossibili. Sì, costerebbe denaro, ma immagino che i consumatori pagherebbero già solo per non leggere più storie come questa".

La Moy Park, con sede nell'Irlanda del Nord e che processa 280 milioni di polli all'anno, è una delle 15 principali aziende alimentari del Regno Unito. Sono supportate da Red Tractor, un marchio che garantisce cibo "coltivato con cura" e "prodotto responsabilmente".