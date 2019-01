Teleconnessioni, le conoscete tutte? Ecco come possono "COMANDARE" il tempo!

I TLC index, si distinguono in troposferici, oceanici e stratosferici.

Senza entrare in prolisse e forse anche noiose argomentazioni, ritengo opportuno al fine di semplificare l'argomento e renderlo più leggibile come una sorta di "inizializzazione" per tutti coloro che si avvicinano a questa bellissima scienza, schematizzare in una legenda alcuni index, spiegando il loro significato e le aventuali configurazioni bariche che potranno generare nel nostro caotico sistema atmosferico e, quindi, cercando di inquadrare una possibile previsione step by step...



TLC index troposferici (concentrandoci sugli effetti nell'area europea)



NAO-->North atlantic oscillation Questo pattern (modello) ha una grandissima importanza ed è uno dei registi della circolazione atmosferica nell'area Europea.

La fase positiva si distingue con una forte depressione islandese e un altrettanto forte anticiclone sub-tropicale oceanico. La forte differenza(gradiente)pressoria provoca un'accelerazione della corrente a getto con le perturbazioni atlantiche che colpiscono il nord Europa favorendo inverni miti e piovosi, mentre sull'Europa centro-meridionale il clima è caldo e secco.

La fase negativa, viceversa, vede le due figure antagoniste indebolirsi. Il gradiente pressorio si attenua e la corrente a getto rallenta. Ne derivano ondulazioni(onde di Rossby) più accentuate con possibili blocking atlantici. In particolare, la fase negativa, prevede un abbassamento del flusso atlantico con tempo umido sull'Europa centro-meridionale e spesso freddo ma secco sul nord Europa.



AO-->Arctic Oscillation Questo indice si può dire che monitori la potenza del Vortice Polare(VP).

La fase positiva inquadra un VP molto forte, con isoipse chiuse e scambi termici blandi. La fase negativa, che vede al contrario un'anomalia di pressione positiva sull'artico e negativa alle medie latitudini, favorisce la formazione di un anticiclone polare con split(divisione)del VP che può collassare a latitudini più basse provocando intense ondate di freddo (fase negativa estrema, ad esempio in caso di strat-warming).



La AO possiamo dire che è un indice anche stratosferico . Al profilo verticale delle diverse quote isobariche viene calcolato il NAM(north annular mode) che alla quota di 1000hPa prende il nome appunto di AO(ma di questo ultimo discorso ne riparleremo).



Mi premeva per il momento che fossero chiari questi due importanti index che sono molto variabili e monitorabili attraverso i rispettivi grafici.

Tra l'altro è evidente la correlazione tra i due indici ed è chiaro che difficilmente presentano un andamento troppo discordante.



SCAND-->Scandinavian pattern La fase positiva prevede la formazione di un forte anticiclone dinamico sulla Scandinavia, quella negativa di una depressione. Questo pattern ha un notevole ruolo nel clima europeo perchè in fase positiva "dirotta" aria gelida continentale verso il comparto mediterraneo, soprattutto se abbinato ad un EA-.

EA-->East Atlantic

Generalmente si definisce come una NAO shiftata verso Sud/ fase positiva vede l'instaurarsi di una depressione sull'Inghilterra, quella negativa vede la presenza di un anticiclone dinamico (mentre spesso è presente un cut-off nell'area mediterranea).



PNA-->Pacific North America

La fase positiva vede l'instaurarsi di un'anomalia negativa di geopotenziale nei pressi delle isole aleutine che favorisce un'ondulazione del getto polare con rimonte sub-tropicali verso Canada ed America occidentale, discese di aria fredda in direzione degli Stati Uniti Orientali. La fase negativa l'esatto contrario.



Il PNA è influenzato dalla fase ENSO(nino/nina).

Generalmente la fase positiva si associa ad episodi di nino, viceversa quella negativa. Il suddetto indice se positivo in presenza di NAO negativa, favorisce i blocking atlantici, mentre se entrambi sono positivi viene favorita una configurazione denominata Bartlett High con l'anticiclone azzorriano "spalmato" lungo i paralleli.



ITCZ-->InterTropical Convergence Zone La linea di convergenza intertropicale è l'incontro tra gli Alisei dell'emisfero Nord e quelli dell'emisfero Sud. Una linea posizionata in maniera anomala verso nord predispone ad una maggiore espansione dell'anticiclone africano verso l'europa centro-meridionale.



TLC index oceanici

Per non mettere troppa carne al fuoco introdurrò per adesso soltanto l'AMO

AMO-->Atlantic Multidecadal Oscillation

La fase positiva prevede SST (sea surface temperature, ovvero temperature della superficie del mare)con anomalie positive, viceversa quella negativa.

Le anomalie positive vengono aggirate in senso orario (anticiclonico) dal jet-stream, quelle negative in senso antiorario(ciclonico). L'indice è ciclico, multidecennale, quindi le rispettive fasi durano generalmente 20-30anni.



TLC index Stratosferico QBO-->Quasi Biennal Oscillation è una oscillazione quasi biennale(24-36mesi)dei venti stratosferici equatoriali. L'indice va considerato sempre in concomitanza con la fase solare. Quando è negativa, in concomitanza col minimo solare in cui siamo, provoca una modifica alla circolazione Brewer-Dobson (uno scambio di calore tra poli ed equatore ) con notevoli disturbi al Vortice Polare Stratosferico e possibile insorgenza di poderosi Strat-warming (che monitoriamo durante la stagione invernale).