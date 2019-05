Là dove passa il castellanus, spesso (ma non sempre) passerà anche il temporale

Ti svegli al mattino e guardi fuori. E' una bella giornata di sole ma, in lontananza, verso est , vedi transitare qualche altocumulus castellanus, ad ovest è tutto sereno. Un medico dell'atmosfera fiuta chiaramente che in quella zona c'è dell'instabilità atmosferica. La gente comune ignora completamente questo passaggio e si gode il sole, che a metà mattinata diventa l'assoluto protagonista. Non c'è una nuvola, ma solo un po' di foschia.



Se l'instabilità fosse limitata agli strati medio-bassi potrebbe trattarsi anche di un passaggio "falso". In altre parole quei castellanus non avrebbero alcun significato, invece verso i monti comincia a fiorire qualche cumulo: pochi ad ovest per la verità, più numerosi ad est, laddove erano transitati i castellanus.



Uno di questi cumuli manda un chiaro segnale temporalesco attraverso la fibrillazione, che indica il momento in cui comincia il ghiacciamento della nube che lo porterà ad evolvere in cumulonimbus calvus.



Dopo mezzogiorno ad est è tutto un fiorire di cumuli, ad ovest molto meno. Nel pomeriggio si formeranno due deboli nuclei temporaleschi ad est in movimento dalla fascia montana verso la pianura, mentre ad ovest riuscirà a formarsi solo una fila di congesti senza che ne scaturisca nulla di importante.

Al tramonto verso est rimarranno i cirrostrati derivanti dall'espansione delle cellule temporalesche ormai senescenti, verso ovest il cielo invece sarà tornato sereno.



Dunque l'esatta collocazione dei castellanus al mattino ha una grossa importanza nel poter decifrare, qualora non si potessero osservare le carte del tempo, dove il temporale avrà più possibilità di manifestarsi nelle ore successive.