TEMPERATURE: tra martedÃ¬ e mercoledÃ¬ nuovo picco di caldo al centro ed al sud

Gli effetti portati da una nuova onda di calore dalle origini africane, si fa sentire proprio in queste ore sul nostro Paese, dove le temperature ritornano ad essere elevate soprattutto nelle zone interne del centro e del sud Italia. L'onda calda subtropicale comunque dalle caratteristiche meno vigorose rispetto avute le scorse settimane, interessa con particolare intensità il Mediterraneo centro orientale, laddove in queste ore troviamo l'asse di risalita anticiclonica con temperature nuovamente elevate anche alle quote superiori. L'onda calda arriva in risposta alla presenza di una saccatura sull'Europa occidentale, associata a condizioni di tempo instabile e fresco su Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi.

Sul nostro Paese l'apice del caldo è previsto nel breve termine, per essere più precisi tra domani, martedì 20 e mercoledì 21 agosto . L'ondata di caldo raggiungerà la massima intensità nelle località interne di Toscana e Lazio, dove potranno nuovamente essere sfiorati picchi compresi tra +36°C e +38°C. Caldo intenso anche nell'entroterra della Sardegna, sulla Puglia, la Campania e la Basilicata, con picchi fino a +37°C. Ecco la previsione del modello americano sulle temperature massime previste domani pomeriggio martedì 20 agosto:

L'andamento generale delle temperature nella seconda metà della settimana, continuerà a restare su valori caldi ma senza picchi eccessivi. Le temperature massime nelle zone interne potranno ancora superare i +30°C, con picchi sino a +35°C tra giovedì 22 e venerdì 23 agosto. Questa leggera diminuzione sarà favorita dall'attenuazione del campo anticiclonico e quindi dal venir meno della cosiddetta compressione adiabatica portata dai forti anticicloni. Ecco le temperature previste dal modello americano alla quota di circa 1500 metri mercoledì 21 agosto. Valori ancora elevati sul bacino centrale del Mediterraneo: