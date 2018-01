METEO A BREVE TERMINE: cosa succederà in Italia nelle prossime ore?

Una grande figura di bassa pressione ricolma d'aria polare marittima, approda in queste ore sul continente europeo, portandovi un nuovo cambio di circolazione. I flussi di correnti fredde orientali capitolano sostituite dalla circolazione ben più mite di tipo oceanico che avrà modo di manifestarsi liberamente anche sul nostro Paese. Ce ne possiamo accorgere già in queste ore, attraverso la nuvolosità diffusa che ha fatto capolino sulle regioni settentrionali, testimoniando il passaggio di consegne tra due circolazioni differenti e che avrà come approdo finale, un addolcimento delle temperature che si farà sentire soprattutto in quota.



La settimana corrente sarà contraddistinta dal transito di alcune veloci perturbazioni in un contesto assai ventilato; alle quote superiori dovremo fare i conti con un ramo della corrente a getto polare, e con essa il frenetico susseguirsi di corpi nuvolosi che segneranno nette linee di demarcazione tra sistemi frontali di tipo caldo e sistemi frontali di tipo freddo.



Scendendo nello specifico, nelle prossime ore dovremo aspettarci un rinforzo deciso della ventilazione di Libeccio che porterà ad un aumento del moto ondoso sui bacini di medio ed alto Tirreno. Mercoledì 17 vi sarà una probabile mareggiata lungo le coste liguri di levante, la Toscana ed il Lazio.



Al passaggio del fronte freddo atteso tra mercoledì e giovedì, vi sarebbe una rotazione brusca del vento al suolo dai quadranti nord-occidentali (Maestrale), cieli limpidi ed una bella giornata di sole soprattutto al centro ed al nord. Venerdì 19 il ciclo riparte da zero, nuovamente protagonisti i venti di Libeccio, le nubi sui versanti tirrenici ed il mare molto mosso, in attesa della fase artica evidenziata dai modelli nella terza decade del mese.



Eccetto i settori alpini di confine (alpi piemontesi e Valdostane), ove sono attese importanti nevicate, le precipitazioni saranno generalmente scarse . Qualche rovescio isolato lungo i rilievi dell'Appennino centrale e meridionale, per il resto poco altro da segnalare.



Valori termici altalenanti soprattutto in quota; vi saranno picchi di mitezza in corrispondenza delle fasi al suolo di Libeccio, picchi di freddo quando prevarrà la componente nord-occidentale.



