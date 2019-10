Ecco DOVE potrebbero concentrarsi i temporali più forti tra mercoledì e giovedì

Già a partire dalle prossime ore, ci attendiamo un importante cambiamento delle condizioni atmosferiche a partire dal nord. Una figura di bassa pressione si avvicina a grandi passi verso il nostro Paese, determinerà a partire dalle primissime ore di mercoledì, lo sviluppo di parecchi temporali che potranno interessare soprattutto i settori costieri delle regioni centrali e settentrionali. Proprio nelle zone di clima marittimo, andranno infatti a concentrarsi i parametri temporaleschi migliori, un comportamento tipico della stagione autunnale ormai giunta nella sua parte più avanzata, quando i temporali abbandonano le zone di terraferma e le località interne, per rifugiarsi nelle aree marittime.



A partire dalla tarda serata fino alla mattinata di domani, qualche forte temporale potrà quindi interessare le regioni Liguria e Toscana, con precipitazioni a carattere sparso che potranno verificarsi anche sulle regioni pianeggianti del nord. Qualche nevicata è attesa sui rilievi alpini, soprattutto da mercoledì sera.

Questa perturbazione tenderà a trasferirsi rapidamente verso le regioni orientali tra il pomeriggio e la serata di mercoledì, dove ci aspettiamo rovesci e temporali che insisteranno sino a tarda serata. Anche in questa sede è previsto qualche temporale. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello europeo per il primo pomeriggio di mercoledì:

Nella notte tra mercoledì e giovedì i fenomeni tenderanno a trasferirsi rapidamente anche al sud, colpendo inizialmente i versanti tirrenici, mentre a partire da giovedì mattina qualche precipitazione raggiungerà anche i versanti adriatici. Ecco la previsione del modello americano nelle ore centrali di giovedì, in cui possiamo osservare la posizione del minimo di bassa pressione in quota:

Da segnalare infine una netta diminuzione delle temperature che si farà sentire in maniera sensibile su tutto il Paese. In questo frangente l'aria artica riuscirà a raggiungere agevolmente il Mediterraneo, dando luogo al primo passaggio perturbato autunnale della stagione 2019. La perturbazione è prevista spostarsi rapidamente, pertanto non sono attese situazioni di criticità idrogeologica ma soltanto le piogge di una normale perturbazione temporalesca autunnale.