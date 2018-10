Ecco COME l'intensa depressione si sta sviluppando sul Mediterraneo

Ecco come si sta organizzando la saccatura sull'Europa occidentale proprio in queste ore. Troviamo una vasta discesa d'aria fredda artica che dalla Penisola Scandinava si porta rapidamente verso l'Europa occidentale. L'aria fredda è prevista interessare soprattutto la Penisola Iberica e la Francia, con venti forti e freddi. Questa mattina la NEVE è caduta sino a bassissima quota sul Regno Unito, mentre sul bacino centrale del Mediterraneo la circolazione sarà di tipo meridionale poichè verremo a trovarci lungo il lato ascendente della saccatura.



Nelle prossime ore il maltempo è destinato ad accentuarsi soprattutto sulle regioni del nord e sulla Toscana, grazie al rinforzo dei venti di Scirocco. Situazione più delicata sui contrafforti meridionali delle Alpi e dell'Appennino, dove gli accumuli di pioggia potrebbero essere elevati. Neve sulle Alpi già in atto a quote generalmente superiori i 1800/2000 metri.



Spostando il nostro sguardo alla circolazione dei venti prevista in libera atmosfera (piano isobarico di 700 e di 500 hpa), la saccatura tenderà ad organizzarsi e le vorticità aumenteranno, verranno a crearsi delle condizioni più favorevoli allo sviluppo di nubi convettive, rovesci e temporali.



Da notare come lo sviluppo dei venti di Scirocco negli strati prossimi al suolo, segua di pari passo lo sviluppo del perno depressionario previsto sul mar Ligure. L'apice di questa prima fase di maltempo attesa tra questo pomeriggio e questa notte.



Domenica e soprattutto lunedì sarà un'altra storia e meriterà un approfondimento specifico.