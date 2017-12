CAPODANNO: uno sguardo al tempo nella notte tra il 31 ed il primo di gennaio

A seguito dell'importante passaggio perturbato che attende il nostro Paese nelle prossime ore, un nuovo rinforzo dei venti occidentali alle alte latitudini, riporterà un rinforzo dell'alta pressione che dai settori occidentali europei avrá via libera per espandersi molto rapidamente verso il bacino centrale del Mediterraneo, riportandovi un addolcimento delle temperature ed una parentesi di tempo relativamente più stabile. A livello sinottico, nel periodo preso in considerazione, l'Europa continuerà infatti ad essere interessata da un flusso teso di correnti da ovest che di tanto in tanto presenteranno qualche ondulazione in grado di portare delle parentesi di tempo instabile. Queste ondulazioni saranno alternate al passaggio di veloci perturbazioni e questo donerà al tempo del nostro Paese una certa dinamicità.

In virtù di tale circolazione, il contesto delle temperature risulterà addolcito e gli sbalzi più consistenti si manifesteranno alle quote superiori, mentre al suolo la colonnina di mercurio avrà un andamento molto più lineare e mancheranno i grandi valori di freddo.

Sotto Capodanno verremo a trovarci sul lato ascendente di una nuova figura depressionaria prevista interessarci nei primissimi giorni del nuovo anno: le temperature segneranno una generale ripresa e risulteranno miti soprattutto in quota e sui versanti tirrenici, laddove però ritrovermo già della nuvolosità che potrebbe risultare particolarmente densa su Liguria, Toscana e Lazio. Reggerà il tempo sul resto dl Paese ma vi sarà un po' di freddo umido nelle conche e sulla Valpadana. I venti saranno in rinforzo dai quadranti meridionali.

Nella notte dei festeggiamenti, l'Italia sará giá indirizzata sulla via di un nuovo cambiamento, eventuali precipitazioni potrebbero manifestarsi segnatamente sui settori del medio ed alto Tirreno. Il tempo migliore al Mezzogiorno e sui versanti adriatici.

Uno sguardo ai primi giorni del nuovo mese, gennaio 2018, con una nuova perturbazione pronta ad interessare le regioni settentrionali ed i versanti tirrenici con un nuovo carico di pioggia.

