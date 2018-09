METEO e BAMBINI: quali sono i cartoni più indicati per appassionarli ai fenomeni atmosferici?

In Italia spesso trascorriamo diverse settimane senza assistere ad un fenomeno meteorologico rilevante, che spinga i bambini a considerare che esista un cielo sopra le loro teste e che la natura non sia di cartapesta, ma vera, pronta a sorprenderci con acquazzoni, temporali e nevicate.



Per educare i bambini a prendere coscienza dell'esistenza e dell'importanza di questi fenomeni ci vengono in piacevole soccorso anche i cartoni animati, alcuni dei quali particolarmente famosi e di successo. Ecco allora il gatto spaziale Doraemon che, con i suoi chuski prova a rendere inefficace un tremendo uragano, salendo sulle nuvole insieme al suo affidato Nobi Nobita.



Come dimenticare gli intramontabili e sempre attualissimi consigli del Vecchio dell'Alpe alla piccola Heidi, oppure gli incontri ravvicinati dei Barbapapà con un tornado.



ma è soprattutto la Pimpa a darci numerosi spunti in tal senso: la cagnolina dialoga addirittura con le nubi e si preoccupa che ogni stagione proceda per il verso giusto.



Non possiamo però dimenticare anche il fantastico episodio dedicato alla neve nella serie Charlie e Lola, di cui abbiamo ampiamente parlato in questo articolo di MeteoLive.

Chi di voi non è tornato bambino e non si è immedesimato in Lola? Spero tutti!



Infine da citare anche il personaggio dei cartoni attualmente più popolare d'Italia: la Peppa Pig; quasi in ogni episodio la natura e i suoi fenomeni è protagonista con nevicate fuori stagione che costringono a fare i castelli di neve in spiaggia, con alluvioni improvvise, qualche notizia semplice sui temporali e un divertente episodio persino sulla nebbia.