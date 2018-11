Meteo da 7 giorni: tanto MALTEMPO e da lunedì più freddo

Se l'inverno può attendere, anche la stabilità può farlo. Si va verso altra pioggia, dapprima solo al nord e al centro, da domenica anche al sud.

Interverrà a rendere più complessa la situazione anche una depressione, che da lunedì si andrà a scavare sull’Italia, rinnovando non solo le condizioni perturbate, ma risucchiando dell’aria fredda in discesa dal nord-est del Continente e favorendo cosi non solo un calo delle temperature, ma anche l’arrivo della neve sulle Alpi e sugli Appennini a quote piuttosto basse, sull’Emilia Romagna addirittura prossima alla pianura.

Con l’approfondimento del minimo andrà intensificandosi notevolmente la ventilazione, che non si placherà prima di giovedì, quando è prevista la rimonta di un cuneo di alta pressione che potrebbe riportare una finestra di tempo più stabile e tranquillo, anche se ancora relativamente freddo.

SINTESI PREVISIONALE SINO A GIOVEDI 29 NOVEMBRE:

venerdì 23 novembre: molto nuvoloso o coperto al nord-ovest e sulla Toscana con piogge e rovesci, anche temporaleschi in Liguria, limite della neve tra 1200 e 1600m, fenomeni in estensione al resto del nord e a Sardegna, Umbria ed alto Lazio entro sera. Per il resto asciutto e qualche schiarita. Temperature senza grandi variazioni, salvo un aumento al sud.



sabato 24 novembre: maltempo al nord-est, Lombardia orientale, Emilia-Romagna, centro Italia e Campania con piogge e temporali, ancora neve su est Alpi dalle quote medie, migliora al nord-ovest e sulla Sardegna. Nuvolaglia ma tempo asciutto al sud. Temperature invariate.



domenica 25 novembre: peggiora al sud con piogge e temporali, poi anche al centro, a fine giornata su nord-est ed Emilia occidentale con piogge. Temperature in calo al sud.



lunedì 26 novembre: maltempo su gran parte d'Italia con piogge e rovesci, rinforzo dei venti con circolazione ciclonica e calo delle temperature. Quota neve in calo su Alpi ed Appennini.



martedì 27 novembre: arrivo della neve a quote molto basse sul nord-est e soprattutto l'Emilia-Romagna, cessazione dei fenomeni al nord-ovest, instabile al centro e al sud con piogge e nevicate sui rilievi appenninici oltre i 900m, ma con limite in calo lungo l'Adriatico.



mercoledì 28 novembre e giovedì 29 novembre: tempo instabile sul medio Adriatico e sul meridione con piogge e nevicate sui rilievi oltre i 400-700m, tempo migliore altrove ma ancora ventoso e piuttosto freddo ovunque, specie sul nord-est. Tendenza a miglioramento nella giornata di giovedì.



