METEO A SETTE GIORNI: nuovi temporali in arrivo al nord, soleggiato e molto caldo al centro ed al sud

Un vero e proprio braccio di ferro tra due grandi figure bariche, si consuma in questi giorni sull'Europa; troviamo una circolazione stabile e molto calda che interessa il bacino centrale del Mediterraneo laddove vengono registrate temperature piuttosto elevate, questa circolazione calda trova risposta nella presenza di una vasta depressione collocata con il proprio perno sull'Europa nord-occidentale. Dopo il grande caldo si luglio, condizioni di tempo molto instabile interessano in questi giorni il nord della Francia ed il Regno Unito. temporali e precipitazioni non mancano all'appello nemmeno sui paesi dell'Europa centrale. Su questi settori le temperature sono ritornate nelle medie del periodo, i valori di caldo intenso dei giorni scorsi sono ormai un lontano ricordo. Nei prossimi giorni queste figure bariche subiranno poche variazioni di rilievo nella loro posizione, resteranno entrambe ferme nel loro luogo di origine. La previsione del modello americano sulle anomalie di temperatura previste alla quota di circa 1500 metri mercoledì 7 agosto, mette bene in evidenza quella che sarà la sinottica generale a livello europeo relativa ai prossimi 7 giorni:

Tuttavia osservando gli eventi atmosferici che si consumeranno proprio nella giornata di domani, possiamo osservare il passaggio di un insidioso cavo d'onda sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio di mercoledì, alcune regioni come Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia potrebbero sperimentare qualche forte temporale. Nella notte tra mercoledì e giovedì qualche isolato temporale potrebbe verificarsi persino sulla costa di Liguria e Toscana. Il passaggio di questo di instabilità porterà con se una lieve diminuzione della temperatura al centro ed al nord nella giornata di giovedì. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello Meteolive nel pomeriggio di mercoledì 2. Temporali soprattutto lungo la fascia alpina e prealpina ma possibili anche su alcune località dell'alta pianura:

Nel prossimo fine settimana i modelli confermano ormai da almeno un paio di giorni una nuova ripresa anticiclonica, se possibile anche più forte di quella che stiamo sperimentando in questi giorni. L'avvezione calda africana avrà nuovamente come target le regioni del centro e del sud. Proprio nel fine settimana questi settori d'Italia dovranno confrontarsi con temperature particolarmente elevate, saranno possibili picchi termici nuovamente nella soglia dei 40 gradi soprattutto sulle Isole Maggiori. Questa volta potrebbe essere colpita in maniera particolarmente intensa la Sardegna. Ecco le temperature previste dal modello americano nella giornata di domenica 11 agosto:

In questa situazione, le regioni settentrionali resteranno ancora ai limiti di questa azione anticiclonica, potranno sperimentare condizioni di marginale instabilità lungo l'arco alpino e prealpino. Nel corso della prossima settimana sembrano esserci i presupposti per una nuova azione di tipo instabile, associata questa volta ad un calo più pronunciato della temperatura. Dettagli ed approfondimenti nella rubrica fantameteo.

Sintesi previsionale da mercoledì 7 sino a martedì 13:

Mercoledì 7 temporali sulla fascia alpina e prealpina, qualcuno anche di forte intensità che potrebbe sconfinare nelle zone di pianura adiacenti. Bel tempo altrove con temperature particolarmente elevate al centro ed al sud.



Giovedì 8 spunti di instabilità al nord-est, bel tempo altrove. Lieve flessione termica al nord ed al centro.



Venerdì 9 rinforzo dell'alta pressione con tempo soleggiato. Rialzo termico.



Sabato 10 e domenica 11 giornate di "solleone" con temperature elevate su tutto il Paese. Più colpito dall'ondata di grande caldo il centro ed il sud, con picchi sino a +40°C nelle località interne.



Lunedì 12 e martedì 13 arriva qualche temporale al nord, lungo la fascia alpina e prealpina. Sereno e molto caldo altrove.